Νέο κύμα αλλαγών σαρώνει την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Open, καθώς η εκπομπή «10 Παντού» καταγράφει ακόμη μία ηχηρή αποχώρηση. Ο Κώστας Κόκκολας, ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος με μακρά πορεία σε απαιτητικές παραγωγές και ιδιαίτερα αγαπητός στο νεανικό κοινό μέσω του TikTok, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αρχισυντάκτη, πριν συμπληρώσει καν έναν μήνα παρουσίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το διαζύγιο ανάμεσα στον δημοσιογράφο και το κανάλι εκδόθηκε σήμερα μέσα σε απόλυτα φιλικό κλίμα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για τον πέμπτο κατά σειρά αρχισυντάκτη που αποχωρεί από το συγκεκριμένο εγχείρημα από την περασμένη τηλεοπτική σεζόν μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας τις συνεχείς ανακατάξεις στη στελέχωση της εκπομπής.

Οι αποχωρήσεις πίσω και μπροστά από τις κάμερες

Η παραίτηση του Κώστα Κόκκολα δεν αποτελεί τη μοναδική απώλεια για τη συγκεκριμένη παραγωγή, καθώς η ομάδα του Νίκου Στραβελάκη μετρά το τελευταίο διάστημα διαδοχικές αποχωρήσεις κομβικών συντελεστών.

Από το σχήμα έχουν ήδη απομακρυνθεί ο σκηνοθέτης, η υπεύθυνη καλεσμένων αλλά και ο βοηθός αρχισυντάκτη. Με τη Βάσω Μητρομάρα να παραμένει στη θέση του δεύτερου αρχισυντάκτη επωμιζόμενη διπλή ευθύνη. Ιδιαίτερα καθοριστική, ωστόσο, ήταν η αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου.

Το τηλεοπτικό «διαζύγιο» ανάμεσα στη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2026, όταν η έμπειρη δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτησή της από το OPEN.

Οι δυο τους παρουσίαζαν μαζί την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού», με την αυλαία της συνεργασίας τους να πέφτει επίσημα στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Αν και τα ρεπορτάζ της περιόδου ανέφεραν παρασκηνιακά ότι οι σχέσεις τους πίσω από τις κάμερες δεν ήταν πάντα απόλυτα αρμονικές, ο αποχαιρετισμός τους στον αέρα έγινε σε κλίμα συγκίνησης και με αμοιβαίες ευχές.

Μετά την αποχώρησή της από το OPEN, η Μίνα Καραμήτρου πήρε μεταγραφή για τον ΣΚΑΪ.

Η νέα συνεργασία με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Το κλίμα στην εκπομπή είχε ήδη επιβαρυνθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες της νέας σεζόν. Μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα, την 1η Σεπτεμβρίου, η ξαφνική απουσία του Νίκου Στραβελάκη από το πλατό είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις στους διαδρόμους του σταθμού.

Εκείνη την περίοδο, στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου – που φέτος είναι στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη- βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός. Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχε αναφέρει τότε στον αέρα: «Μια δυσκολία έχει κρατήσει σήμερα τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας.»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Κρητικός είχε προσθέσει: «Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος.»

Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε τελικά στο πόστο του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μετά από τριήμερη απουσία.

Λίγα λόγια για τον Νίκο Στραβελάκη

Ο Νίκος Στραβελάκης συγκαταλέγεται εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στις πιο έμπειρες και αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεοπτικής ενημέρωσης. Έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή επαγγελματική διαδρομή, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1966, ο Νίκος Στραβελάκης δεν ακολούθησε εξαρχής τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Είναι οικονομολόγος, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Department of Economics του New School for Social Research στη Νέα Υόρκη, με ειδίκευση στη Νομισματική Θεωρία και τα Χρηματοοικονομικά.

Πριν στραφεί στα μέσα ενημέρωσης εργάστηκε ως οικονομικό στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον χώρο της οικονομίας. Παράλληλα συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του «Λεξικού της Σύγχρονης Οικονομίας», ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ασχολείται συστηματικά με την παρακολούθηση των εξελίξεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διεθνή οικονομία. Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του πορεία, διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με την ενημέρωση.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή περιλαμβάνει συνεργασίες με μερικούς από τους σημαντικότερους ενημερωτικούς οργανισμούς της χώρας. Έχει εργαστεί στο Mega, στον ΣΚΑΪ, στο Real.gr και σήμερα στο OPEN, καλύπτοντας κορυφαία πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα.

Η αθόρυβη προσωπική ζωή

Παρότι αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νίκος Στραβελάκης έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Σταυρούλα Καραλή, την οποία γνώρισε το 1992 στους διαδρόμους του Mega, όταν και οι δύο εργάζονταν στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.

Η γνωριμία εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέση ζωής και το 1998 το ζευγάρι παντρεύτηκε στο εκκλησάκι του Κολλεγίου Αθηνών, από το οποίο έχει αποφοιτήσει ο δημοσιογράφος.

Το 2006 απέκτησαν τον γιο τους, Άρη, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της οικογένειας. Παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους καθημερινότητας, οι δυο δημοσιογράφοι έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και την έκθεση της οικογένειάς τους.

govastiletto.gr -Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στο «10 Παντού» μετά από τρεις ημέρες απουσίας – Η ατάκα «καρφί»