Στην έναρξη του “10 Παντού” στο OPEN, ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου καλωσόρισαν τη νέα εβδομάδα, ξεκινώντας με τη σκαλέτα της εκπομπής.

Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και στην καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, η οποία θα γινόταν χθες Δευτέρα (24/11) αντί της Παρασκευής. Η Μίνα Καραμήτρου εξέφρασε την ειρωνική της διάθεση για την αλλαγή της ημερομηνίας, χρησιμοποιώντας το γεγονός για αστεία κριτική στον ρυθμό των κυβερνητικών πληρωμών:

«Πότε ήταν να έρθουν; Την Παρασκευή; Και θα ‘ρθουν σήμερα; Και είναι νωρίτερα; Πολύ νωρίτερα…».

«Πέντε μέρες. Άχου… δύσκολη είσαι», της απάντησε στο ίδιο ύφος ο Νίκος Στραβελάκης.

Τα πειράγματα μεταξύ των δύο παρουσιαστών συνεχίστηκαν και στην πορεία της εκπομπής.

Όταν ο Νίκος Στραβελάκης θέλησε να δώσει τα στοιχεία για τον διαγωνισμό, ενώ η Μίνα Καραμήτρου συνέχιζε να σχολιάζει το προηγούμενο θέμα, σχολίασε χαριτολογώντας: «Άμα την αφήσω, μέχρι τα μεσάνυχτα θα μιλάει…. δες την ώρα!».

«Τι φοβάσαι; Μη σου πάρω τη θέση στο ποιος μιλάει περισσότερο;», του απάντησε γελώντας η δημοσιογράφος.

