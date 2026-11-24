Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται το παρασκήνιο της εκπομπής «10 Παντού», μετά τον άγριο καβγά που φέρεται να ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου την περασμένη Παρασκευή. Οι δύο δημοσιογράφοι, που μοιράζονται καθημερινά την παρουσίαση, ανέβασαν επικίνδυνα τους τόνους την ώρα του διαφημιστικού διαλείμματος, «παγώνοντας» όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο πλατό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη, αφορμή για την ένταση φέρεται να στάθηκε μια φράση που απηύθυνε ο Νίκος Στραβελάκης σε καλεσμένο της εκπομπής. Η αντίδραση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τον συμπαρουσιαστή της, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφωνία να πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι τόνοι ανέβηκαν τόσο πολύ, ώστε πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι και τεχνικοί που βρίσκονταν στον χώρο παρακολουθούσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμβρόντητοι όσα διαδραματίζονταν μπροστά τους.

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