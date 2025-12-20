Ο Νίκος Συρίγος θέλησε να κάνει ένα σχόλιο μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την Τίνα Μεσσαροπούλου, ύστερα τα όσα είπε η δημοσιογράφος μέσα από το Happy Day για το αλκοτέστ της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος απάντησε: «Συγγνώμη, πριν δείξουμε το βίντεο, επειδή ανέφερε το όνομα της Τίνας Μεσσαροπούλου και επειδή ανέφερε το όνομά μου, έλειπα, ήμουν στο Λονδίνο τη Δευτέρα… Θέλω να σου πω κάτι, Τίνα μου. Πολλές φορές είναι καλύτερο να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό».

Αμέσως μετά την προβολή ενός βίντεο, ο Νίκος Συρίγος σημείωσε: «Δεν έχω νεύρα. Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό αρκεί».

Η Σίσσυ Χρηστίδου υπερασπίστηκε την επιλογή της εκπομπής, τονίζοντας ότι κάθε εκπομπή επιλέγει ποια θέματα θα προβάλει και ποια όχι.

«Σχολίασε η Τίνα κάτι στην εκπομπή, γιατί δεν παίξαμε εμείς το θέμα με το αλκοτέστ της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και ότι αυτό δεν το παίξαμε γιατί… δεν ξέρω γιατί… τι συμπέρασμα έβγαλε η Τίνα. Πολλά θέματα δεν παίζει το Happy Day και έχουν λόγους που δεν τα παίζουν. Αυτό εννοεί ο Νίκος. Οπότε ας μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, αυτό ήταν όλο. Ο Νίκος ήθελε να το σχολιάσει γιατί θεώρησε ότι αυτό τον θίγει. Μπαίνω και εγώ τώρα έτσι για να σου εξηγήσω εσένα, και γιατί μπορεί και κάποιος τηλεθεατής να μην κατάλαβε».

govastiletto.gr – Νίκος Συρίγος: Απαντά πρώτη φορά για τη βόλτα χωρίς κράνος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη