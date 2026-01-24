Ο Νίκος Συρίγος έκανε την δική του τοποθέτηση σχετικά με τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι» του Σαββάτου 24/1.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι είναι κάθετα αντίθετος με μια τέτοια άποψη, αλλά και ότι η κριτική που ασκήθηκε στη Μαρία Καρυστιανού ξεπέρασε τα όρια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε: «Για να τα λέμε όλα. Επειδή την έβλεπα ζωντανά αυτό που είπε η Μαρία Καρυστιανού ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στη μούρη. Ήταν βαθιά οδυνηρό αυτό που άκουσα. Όμως, από αυτό το σημείο αυτό που είπε η Μαρία Καρυστιανού ήταν σαχλαμάρα, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία συζήτησης. Αυτά που είπε έχουν λυθεί στο μυαλό μου και πριν το 1986. Το κάθε κορίτσι έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει εκείνο για το σώμα του και πώς θα φερθεί σε αυτό που της συνέβη».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι: «Δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή δημόσιας διαβούλευσης. Είναι σαχλαμάρα. Από εκεί και πέρα όμως αυτός ο κανιβαλισμός που έχει υποστεί η Καρυστιανού για αυτή την άποψη και από την Αριστερά και από τη Δεξιά. Και είναι υποκριτικό από αυτή την κυβέρνηση, με αυτούς τους υπουργούς και τις θέσεις που εκφράζουν να λένε τέτοιες ιστορίες για την Καρυστιανού. Το θεωρώ επίσης προκλητικό και δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο να το δέχομαι. Άλλο η κριτική και άλλο το ξέσκισμα».

govastiletto.gr – Πρεμιέρα στο θέατρο για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στο πλευρό της ο Νίκος Συρίγος