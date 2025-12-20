Το πρωί του Σαββάτου 20/12 συζήτησαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για την υπόθεση με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο οποίος επιτέθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος είναι φίλος με τον Νίκο Παππά, θέλησε να πάρει Θέση για το θέμα.

Πιο συγκεκριμένα, και αφού προβλήθηκαν στην εκπομπή οι χθεσινές δηλώσεις του ευρωβουλευτή στο «Buongiorno», στις οποίες απάντησε για το επίμαχο περιστατικό, ο Νίκος Συρίγος ανέφερε: «Έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί είναι γνωστή η σχέση μου με τον Νίκο. Το τι του έχω πει εγώ στο τηλέφωνο μετά το περιστατικό είναι κάτι που θα μείνει μεταξύ μας. Αυτό που μπορώ να πω δημόσια είναι ότι είναι ανεπίτρεπτο να σηκώσεις το χέρι σου απέναντι σε οποιονδήποτε άνθρωπο.

Ανεπίτρεπτο, γιατί εκπροσωπείς και τους 130.000 ανθρώπους που σε έβαλαν εκεί. Δε συμπεριφέρεσαι μόνο δίνοντας λογαριασμό στον εαυτό σου, δίνεις λογαριασμό και σε αυτούς. Είναι ανεπίτρεπτο. Όμως γιατί συνδέουμε αυτό με τη δημοσιογραφική ιδιότητα του Νίκου Γιαννόπουλου; Αυτό που περιγράφεται και από τις δύο πλευρές είναι μια παρεξήγηση που έγινε σε ένα μπαρ».

Όλα έγιναν σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της περασμένης Τρίτης 16/12, με το δημοσιογράφο να λέει ότι ο ευρωβουλευτής του έβαλε αρχικά τρικλοποδιά και στη συνέχεια τον χτύπησε με τις γροθιές του στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

