Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Συρίγος, καθώς η παρατεταμένη απουσία του από το «Χαμογέλα και Πάλι» έχει ανοίξει κύκλο συζητήσεων γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον. Ο δημοσιογράφος απέχει από το πλατό της Σίσσυς Χρηστίδου από τα τέλη Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αποδίδουν την απουσία του σε προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, η προσθήκη της Μαίρης Αργυριάδου στην ομάδα της εκπομπής στις 16 Νοεμβρίου φούντωσε τα σενάρια περί αντικατάστασής του, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από το MEGA για το αν η συνεργασία τους έληξε οριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Συρίγου που προκάλεσε ερωτηματικά

Ο Νίκος Συρίγος μπορεί να μην έχει απαντήσει δημόσια τόσο στα σχόλια που ακούγονται για εκείνον από τις τηλεοπτικές εκπομπές όσο και στον λόγο της απουσίας του από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, ωστόσο, μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος θέλησε με αφορμή την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου να ανεβάσει έναν στίχο από το τραγούδι «Νοέμβρης 90’» ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: «Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν». Ο ίδιος μάλιστα έγραψε και το δικό του σχόλιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το Πολυτεχνείο ζει στις ψυχές των ελεύθερων ανθρώπων».

govastiletto.gr -Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Νίκος Συρίγος πιο ερωτευμένοι από ποτέ! Η βόλτα χέρι χέρι στη Μύκονο