Καλεσμένος στην εκπομπή The 2night show ήταν το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου ο Νίκος Συρίγος.

Κάνοντας έναν απολογισμό για την πενταετή παρουσία του στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA, ο γνωστός δημοσιογράφος δεν δίστασε να τοποθετηθεί για τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα «καρφιά» του κατά του Γιώργου Λιάγκα, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών παραμένει τεταμένη.

«Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ και πέρασα στα κοινωνικά θέματα μέσω των sites της DPG. Σε κάποιους φαίνονται παράξενα αυτά που λέω στην τηλεόραση ή ότι ο λόγος μου είναι σκληρός. Στην τηλεόραση μιλάω ακριβώς όπως γράφω. Δεν άλλαξα τον λόγο μου επειδή έπρεπε να καλουπωθώ και δεν θα καλουπωθώ ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλές φορές στα τηλεοπτικά πρόσωπα νιώθω ότι συνηθίζουν να κοιτάνε τον εαυτό τους μέσα από την οθόνη και αυτό τους κάνει καθωσπρέπει ή παίρνουν έναν ρόλο. Εγώ ρόλο δεν έχω», σχολίασε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.

«Η Φαίη είναι πολύ καλή με τους συνεργάτες της, είναι πολύ δοτική», σχολίασε, ενώ αντιθέτως για τον Γιώργο Λιάγκα ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να συνυπάρξει μαζί του: «Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει… Έχουν γίνει ανέκδοτο οι συγγνώμες του, νισάφι πια».

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο σχολίασε: «Δάσκαλος μεγάλος για την τηλεόραση και η σοφία του βγαίνει στην εκπομπή ειδικά τώρα που έχει μεγαλύτερη ελευθερία να σχολιάσει πράγματα», ενώ για την Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω αδυναμία στην Σταματίνα. Έχει καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες σε ένα δύσκολο περιβάλλον, γιατί το πάνελ της έχει έντονες προσωπικότητες».

