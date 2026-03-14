Στο προσκήνιο της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” βρέθηκε σήμερα η σπάνια δημόσια διάψευση της Ελένης Μενεγάκη για τις φήμες χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο. Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε το μέρος της παρουσιάστριας, εξηγώντας τους λόγους της αντίδρασής της, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Νίκος Συρίγος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Λιάγκα για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα στο “Πρωινό”.

«Πιστεύω ότι για πολλά χρόνια πίστευα ότι δεν πρέπει να απαντάς. Σε κάποια πράγματα πρέπει να απαντάς γιατί αν δεν απαντάς είναι σαν να επιβεβαιώνεις. Η Ελένη στα πολύ σοβαρά ζητήματα βγαίνει. Όταν αυτό μεταφέρεται τηλεοπτικά δίνει μια βαρύτητα. Σε αυτό που έχει γραφτεί. Άνιση… Εκεί αν δεν τοποθετηθεί… δηλαδή τα πρωτοσέλιδα τι λέγανε; “Γιατί δεν απαντάει, άρα αφού δεν απαντάει, το επιβεβαιώνει”. Για εμένα όφειλε να βγει να το κάνει. Αλλά το βρίσκω άδικο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση γιατί κάποιος θα κατεβάσει κάτι από το κεφάλι του και θα το πει. Η Δέσποινα (σ.σ Καμπούρη) τι είπε; Ακόμα και να ισχύει; Ποιος μπορείς να το κάνει αυτό τόσο απροκάλυπτα χωρίς να σε νοιάζει. Τι βαφτίζουμε ρεπορτάζ; Θα μπορούσε να είναι αν όντως είχε κάτι συμβεί και είχαν βρεθεί στα χέρια του έγγραφα… αλλά και πάλι δεν το λες. Μιλάς με τον άνθρωπο; Δεν ξέρω. Είναι είδηση. Μια τέτοια θα ήταν επιτυχία του δημοσιογράφου, δεν το αμφισβητούμε, όμως πριν από δημοσιογράφοι είμαστε άνθρωποι. Πάρε επικοινώνησε», σχολίασε αρχικά μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού προβλήθηκε ένα συγκεντρωτικό με τα όσα ειπώθηκαν στις πρωινές εκπομπές για το συγκεκριμένα θέμα.

Με τη Νόρα Καούρη να λέει πως ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, πριν την διάψευση της Ελένης Μενεγάκη, ανέφερε πως οι πηγές του επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ. «Μας είπε ότι επιβεβαιώθηκε από δικές του πηγές το γεγονός», είπε στο πλατό του Mega η δημοσιογράφος.

Εκείνη την στιγμή, ο Νίκος Συρίγος πήρε το λόγο και με δεν δίστασε να ρίξει τα «πυρά» του προς τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1. «Είτε έχεις ένα ανήλικο παιδί είτε δεν έχεις καθόλου, ο σεβασμός πρέπει να είναι ο ίδιος γιατί είναι η προσωπική σου ζωή. Πάμε παρακάτω… υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη χώρα αυτή που στο δικό μου το μυαλό είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο Άδωνις Γεωργιάδης… πιστεύουν ότι σε αυτή την χώρα κυριαρχούν η λήθη και οι ηλίθιοι. Ότι μπορείς να λες την μια ημέρα Α, την άλλη ημέρα Β και επειδή το Β θα το φωνάξεις θα ξεχάσει ο κόσμος ότι έχεις πει το Α την προηγούμενη ημέρα. Ας ηρεμήσουμε λίγο σε αυτή τη χώρα.

Μη νομίζουμε ούτε ότι ξεχνάει ο κόσμος και ειδικά τι έχεις πει την προηγούμενη και πόσο μάλλον ότι δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν κριτική σκέψη. Οπότε όταν βγαίνεις την πρώτη ημέρα και κάνεις τον πονηρό και λες πήρα και δυο τρία τηλέφωνο και νομίζω ότι ισχύει το θέμα, ακόμα και αν δεν έχεις πει το όνομα αλλά το έχεις βάλει τηλεοπτικά στο τραπέζι, άρα του έχεις δημοσιότητα, εντάξει τουλάχιστον βγες την επόμενη και μη λες την επόμενη η Ελένη Μενεγάκη να κάνει μηνύσεις και καλά θα κάνει να προχωρήσει δικαστικά, πες συγγνώμη έκανα λάθος το ρεπορτάζ. Αλλιώς πραγματικά ποντάρεις σε αυτό το δίπτυχο, οι ηλίθιοι και η λήθη. Δεν είναι πια έτσι η Ελλάδα», είπε.

Λίγο αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει και την ήθελαν σε σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου. Μια είδηση που έσπευσε να διαψεύσει τότε, αφού δεν ίσχυε.

«Εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς. Και λες δεν γίνεται να βγάζεις την είδηση πως κάποιος μου την ψιθύρισε χωρίς να πάρεις αυτόν που ενδιαφέρει. Αν εγώ ήμουν ζευγάρι και έλεγα όχι μπορείς να γράψεις ότι η Χρηστίδου το αρνείται αυτό», σχολίασε στο πλατό του Χαμογέλα και Πάλι η παρουσιάστρια.

Και είπε για την Ελένη Μενεγάκη: «Ο λόγος που δεν θέλει να απαντάει είναι γιατί μετά γίνεται αυτό. Θα το συζητάμε καμία εβδομάδα. Εκείνη την ημέρα το έπαιξε μόνο ο Λιάγκας. Με το που βγαίνει αυτό τηλεοπτικά, παίρνει έκταση και η Ελένη ξέρει ότι αυτό που θα ανεβάσει θα είναι μια εβδομάδα θέμα».

