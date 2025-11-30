Η Ιωάννα Τούνη έκανε, μετά την αναβολή της δίκης για την υπόθεση revenge porn, κάποιες δημοσιεύσεις στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλύπτοντας την οργή που αισθάνεται για το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά δεν συνεχίστηκε, αλλά και τον πόνο που αισθάνεται κάθε φορά που μπαίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου, με τους κατηγορούμενους να προσπαθούν να παρουσιάσουν την ίδια ως θύτη.

Με αφορμή αυτή την ανάρτηση, έκαναν κάποια σχόλια για την υπόθεση στο πλατό της εκπομπής του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, το πρωί της Κυριακής 30/11, με την Σίσσυ Χρηστίδου να επισημαίνει ότι το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θεωρείται δεδομένο πως είναι θύμα.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος ξέσπασε λέγοντας: «Έχουμε βαρεθεί όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες της κοινωνίας να λένε “να βγουν τα κορίτσια να μιλήσουν” και βγαίνουν τα κορίτσια και μιλάνε, πάνε στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν ερωτήσεις που είναι τραγωδία… Τις βάζουν να ξαναζήσουν αυτό που είχαν ζήσει, και στο τέλος τι γίνεται; Ποινές χάδια για τους θύτες.

Είδαμε και την προηγούμενη φορά με υπόθεση revenge porn… Τρία χρόνια με αναστολή, γιατί – λέει – δεν καταλάβαμε ότι είχε σκοπό να βλάψει. Τι σκοπό είχε; Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο βίντεο παρά την θέλησή του και του το κρύβεις και μετά το δημοσιοποιείς και το μοιράζεις στους φίλους σου και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, τι σκοπό έχεις; Να την… παινέψεις την κοπέλα; Πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο! Δεν είναι δυνατόν η Ιωάννα, μετά από οκτώ χρόνια, να συνεχίζει να παλεύει για να αποδείξει ότι είναι θύμα! Πού ζούμε;».

