Ο Νίκος Συρίγος έκανε σήμερα, Σάββατο 18/4, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, ένα καυστικό σχόλιο κατά του Άρη Πορτοσάλτε, με το δημοσιογράφο να είναι απόλυτος ως προς την άποψή του.

Μάλιστα, αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η Μαρία Αναστασοπούλου θα βρίσκεται μαζί με τον παρουσιαστή του Live You και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με τον ίδιο να της στέλνει «αγωνιστικούς χαιρετισμούς».

Αρχικά, ο Νίκος Συρίγος ανέφερε: «Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου και τη συμπαράστασή μου στη Μαρία Αναστασοπούλου, αν έμαθε από εμάς ότι του χρόνου θα είναι με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πραγματικά θέλει μεγάλη συμπαράσταση», με το σχόλιό του να αφήνει τους συναδέλφους του άφωνους.

Μάλιστα, ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Μαράκι μου σταυρό κουβαλάς, τι να κάνουμε, το καταλαβαίνουμε, συμπαραστεκόμαστε».

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε: «Μόλις μιλήσαμε για συναδελφική αλληλεγγύη», με εκείνον να απαντά ανοιχτά: «Δεν αισθάνομαι συνάδελφος του κ. Πορτοσάλτε. Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά».

