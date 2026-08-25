Οι φήμες αυτές φαίνεται πως ενισχύθηκαν από την πρόσφατη εξόρμηση του Νίκου Βέρτη στη Μύκονο, όπου εθεάθη χωρίς τη σύντροφό του. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Νίκος Βέρτης ούτε η Εμμανουέλα Κουκλινού, έχουν προβεί σε κάποια τοποθέτηση ή επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων.

Ο Νίκος Βέρτης είχε βρεθεί στο πλατό του «Πρωινού» και μίλησε για την καριέρα του, τη νέα δισκογραφική του δουλειά, αλλά και τη δημοφιλή του παρουσία στις συναυλίες, αποκαλύπτοντας παράλληλα στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε την ιδιαίτερη αίσθηση που του δίνει το να βλέπει τα τραγούδια του να τραγουδιούνται σε ξένες χώρες και τη σημασία που έχει η προβολή της ελληνικής μουσικής διεθνώς.

«Μαγικό να βλέπεις σε ξένες χώρες να τραγουδάνε τα τραγούδια σου. Δεν είναι μόνο ότι πηγαίνουμε καλά σε συναυλίες. Έχουμε τουρισμό από το εξωτερικό που έρχεται για να διασκεδάσει στην Αθήνα και αυτό είναι μαγικό. Πρέπει να δίνουμε μεγάλη βάση στον τρόπο που πλασάρουμε την ελληνική μουσική. Τώρα βγήκε το νέο άλμπουμ, θα βγει σε λίγες μέρες και νέο single», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναφέρθηκε στο viral άλμα που έγινε θέμα στα social media από τις εμφανίσεις του:

«Έχει πλάκα να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις λεπτομέρειες και ο κόσμος να ασχολείται με το άλμα σου», σχολίασε με χιούμορ.

govastiletto.gr – Ο Νίκος Βέρτης σε χαλαρές στιγμές στο «Νησί των Ανέμων»