Τίτλοι τέλους στο “κρυφτό” με τα φώτα της δημοσιότητας για τον Νίκο Βέρτη και την αγαπημένη του, Εμμανουέλα. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη διασκέδασή του. Παρόλο που ο τραγουδιστής φημίζεται για τη διακριτικότητα που τηρεί στην προσωπική του ζωή, αυτή τη φορά πόζαρε αδιάφορος για τα φλας, απολαμβάνοντας τη βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, που δεν θέλει καθόλου να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή για αυτό πήγαν πολύ διακριτικά στο μαγαζί. Κάθισε στο τραπέζι του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν κάθισαν δίπλα δίπλα. Ο Νίκος δεν θέλει να δίνει στόχο. Είναι πολλά χρόνια μαζί», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για την έξοδο του ζευγαριού.

Ο Νίκος Βέρτης ποτέ δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή

Να σημειώσουμε πως ο Νίκος Βέρτης ποτέ δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή, με αποτέλεσμα να είχε κυκλοφορήσει η φήμη πως είναι ομοφυλόφιλος, ένα γεγονός για το οποίο είχε απαντήσει δημόσια. Βέβαια, πρόσφατα είχε αναφερθεί στη σύντροφό του και στην επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και εννέα ολόκληρα χρόνια, από το 2017 συγκεκριμένα, ενώ έχει γίνει γνωστό πως από το 2020 έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα την σχέση τους. Πρόκειται για μία 29χρονη ξανθιά καλλονή, που ακούει στο όνομα Εμμανουέλα Κουκλινού, η οποία ασχολείται με το σχέδιο μόδας.

