Ο Νίκος Βέρτης δεν θα μπορούσε να λείψει από την Μύκονο το φετινό καλοκαίρι.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, όπως και πολλοί άλλοι από τον χώρο της σόουμπιζ, προτίμησε το νησί των ανέμων για να ξεκουραστεί μετά τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του στο Elan, να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα με τους φίλους του.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε στα Ματογιάννια και συγκεκριμένα στο διάσημο bar restaurant Lotus, όπου έκανε βραδινή έξοδο με την παρέα του. Ήταν αρκετά κομψός και στυλάτος, φορώντας μαύρα γυαλιά οράσεως.

Ο 49χρονος ερμηνευτής κάπνισε το πούρο του, ήπιε το κρασάκι του και πέρασε όμορφες χαλαρές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Νίκος Βέρτης: Οι διακοπές με σκάφος στη Μύκονο και το νέο επαγγελματικό βήμα στη Θεσσαλονίκη