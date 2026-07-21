Νίκος Βέρτης: Οι διακοπές με σκάφος στη Μύκονο και το νέο επαγγελματικό βήμα στη Θεσσαλονίκη

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Ο Νίκος Βέρτης απαθανατίστηκε στη Μύκονο, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε σε παραλία του νησιού μαζί με την παρέα του.
Για την εξόρμησή του δίπλα στη θάλασσα επέλεξε ένα γαλάζιο μαγιό, λευκό πουκάμισο, μαύρο καπέλο και γυαλιά ηλίου, δημιουργώντας ένα απλό και κομψό καλοκαιρινό σύνολο.
Ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε κατά την άφιξή του στην παραλία, με τον ίδιο να δείχνει ευδιάθετος και χαλαρός καθώς συνομιλούσε με τους φίλους του.
Ο Νίκος Βέρτης επισκέπτεται συχνά τη Μύκονο και, όταν το πρόγραμμά του το επιτρέπει, απολαμβάνει τις βόλτες και τις βουτιές του στο νησί των Ανέμων.
Το νέο επαγγελματικό βήμα στη Θεσσαλονίκη
Ο Νίκος Βέρτης είχε να εμφανιστεί στη συμπρωτεύουσα τέσσερα χρόνια, οπότε η είδηση της επιστροφής του στις πίστες της Θεσσαλονίκης σίγουρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα το κοινό του.
Αν και μέχρι το 2022 ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο «Όραμα» στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου υπήρξε συνιδιοκτήτης, μετά από μια μεγάλη δικαστική διαμάχη που είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή, δεν τραγούδησε ξανά στη συμπρωτεύουσα.
Η πρόταση από τον επιχειρηματία Κώστα Μπερτάκη για την «Πύλη Αξιού» είχε ήδη γίνει από τα τέλη του χειμώνα και μάλιστα ακουγόταν αρχικά ότι ο Νίκος Βέρτης θα έπαιρνε τη σκυτάλη από τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά.
Όμως τελικά ο δημοφιλής τραγουδοποιός, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 50 του χρόνια στις 21 Αυγούστου, αποφάσισε να κάνει πρεμιέρα λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ή το πρώτο του Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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