Μια άγνωστη, αλλά ιδιαίτερα χιουμοριστική ιστορία από τη γνωριμία του με τη θρυλική ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, μοιράστηκε ο Νίκος Βουρλιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη.

Ο γνωστός ράπερ και μουσικός παραγωγός θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που διοργάνωνε δημοφιλή party στο γνωστό club, Villa Mercedes.

Όπως είπε, ένα βράδυ είδε τη Ζωή Λάσκαρη να κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με τον ηθοποιό Τάκη Χρυσικάκο. Εκείνη τον κάλεσε κοντά της και του ζήτησε να κρατήσει το τηλέφωνό της για να επικοινωνήσουν.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Λάσκαρη αποφάσισε να τον επισκεφθεί σε άλλο μαγαζί όπου έπαιζε μουσική. Ωστόσο, έφτασε πολύ νωρίς, αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Όταν τελικά έφτασε ο Βουρλιώτης στο club, ενημερώθηκε από τον πορτιέρη ότι η γνωστή ηθοποιός τον περίμενε από τις 10:30 το βράδυ.

Όταν πήγε να τη βρει, την εντόπισε να έχει αποκοιμηθεί στον καναπέ μέσα στο μαγαζί.

Όπως είπε γελώντας, εκείνη ξύπνησε και τον ρώτησε απορημένη τι ώρα ξεκινά το πρόγραμμα, ενώ όταν άκουσε ότι το μαγαζί ανοίγει μετά τη 1:00 τη νύχτα σχολίασε με χιούμορ πως μέχρι τότε… «θα πεθάνουν από την αναμονή».

Το περιστατικό αυτό στάθηκε η αρχή μιας ιδιαίτερης σχέσης οικειότητας και επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο, όπως αποκάλυψε ο Βουρλιώτης.

