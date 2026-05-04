Ο Νίκος Βουρλιώτης έκλεψε την παράσταση σε μια απρόσμενη στιγμή κατά τη διάρκεια του stand-up show του Max Amini στην Αθήνα.

Ο γνωστός κωμικός εμφανίστηκε στο Christmas Theater το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας δύο παραστάσεις μπροστά σε περίπου 3.000 θεατές. Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο Έλληνας ράπερ, ο οποίος κάποια στιγμή σηκώθηκε και ανέβηκε στη σκηνή, ύστερα από πρόσκληση του Amini.

Όταν ο κωμικός έμαθε ποιος είναι, τον ρώτησε για το καλλιτεχνικό του όνομα και εκείνος απάντησε «Nivo». Η στιγμή εξελίχθηκε σε ένα αυθόρμητο μουσικό happening, καθώς του έδωσε το μικρόφωνο και εκείνος ερμήνευσε το γνωστό του κομμάτι «Πόσο μαλ*** είσαι».

Το κοινό αντέδρασε τραγουδώντας μαζί του τους στίχους, ενώ ο Max Amini δεν έκρυψε τη διάθεσή του, συμμετέχοντας με κέφι και ρυθμό στη σκηνή.

Την επόμενη ημέρα, ο Νίκος Βουρλιώτης μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία από τα παρασκήνια με τον κωμικό, αποτυπώνοντας το ευχάριστο κλίμα της βραδιάς και τη μεταξύ τους σύνδεση.

#maxaminiathens #athens2016 #nikosvourliotis @chris_antoniadou7 This was my second time seeing Max Amini perform in Athens. This year, the audience interaction was especially intense, so he told fewer of his own personal stories. Presumably, the Greeks in the audience were so fixated on getting Max Amini’s attention that he had no choice but to respond to all the interjections and turn them into short jokes. Unfortunately, this came at the expense of Max Amini’s beautiful, witty, and funny stories. #maxamini #comedian @Max Amini Official ♬ original sound – chris_antoniadou

