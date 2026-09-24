Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και λαμπερές παρουσίες, ο Νίκος Βουρλιώτης υποδέχτηκε φίλους και συνεργάτες στην avant premiere του μουσικού ντοκιμαντέρ «NiVO 831 Θυμάμαι».

Η ειδική προβολή φιλοξενήθηκε στα Village Cinemas Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενόψει της επίσημης εξόδου στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου. Για τον γνωστό καλλιτέχνη η εκδήλωση είχε έντονα συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει την πολυετή πορεία του στη μουσική βιομηχανία και την προσφορά του στην ελληνική urban σκηνή.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος πόζαρε μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη, ο Χρήστος Χολίδης, η Μελίνα Ασλανίδου, η Κατερίνα Θεοχάρη και η Ελεάνα Ακριώτη.

Γιώργος Αλκαίος-Νίκος Βουρλιώτης

Χρήστος Χολίδης

Ελεάνα Ακριώτη

Μελίνα Ασλανίδου-Κατερίνα Θεοχάρη

Η ιστορία του «NiVO 831 Θυμάμαι»

Το «NiVO 831 Θυμάμαι» δεν λειτουργεί απλώς ως ένα μουσικό πορτρέτο. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί δημόσια, φωτίζει άγνωστες πλευρές τόσο της προσωπικής όσο και της καλλιτεχνικής πορείας του Νίκου Βουρλιώτη. Παράλληλα, καταγράφει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή και κουλτούρα.

Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο προσκήνιο της ελληνικής hip hop σκηνής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τους Goin’ Through αλλά και με μια ολόκληρη εποχή κατά την οποία η συγκεκριμένη μουσική κουλτούρα πέρασε από το underground στο mainstream. Στο ντοκιμαντέρ μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τα 33 χρόνια της καριέρας του, για ανθρώπους που καθόρισαν τη διαδρομή του, αλλά και για κέρδη και απώλειες που συνόδευσαν αυτή την πορεία.

Τη σκηνοθεσία του μουσικού ντοκιμαντέρ, διάρκειας 93 λεπτών, υπογράφουν οι Ju Stamatakis και Danny Ntarlas.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Νίκος Βουρλιώτης: Το ντοκιμαντέρ «NiVO 831 Θυμάμαι…», οι θρυλικές συνεργασίες και η αθόρυβη προσωπική ζωή