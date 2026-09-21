Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου βγαίνει στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ «NiVO 831 Θυμάμαι…», καταγράφοντας για πρώτη φορά τη ζωή, τη διαδρομή και την παρακαταθήκη του Νίκου Βουρλιώτη.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ δημόσια, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NiVO (@nikosvourliotis)

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής και καλλιτεχνικής πορείας του Νίκου Βουρλιώτη, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη διαχρονική επίδραση του έργου του στη μουσική σκηνή και στην ελληνική κοινωνία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «το NiVO 831 Θυμάμαι… είναι μια κινηματογραφική κατάθεση μνήμης, με όλες τις δυσκολίες, τις νίκες και τις στιγμές που διαμόρφωσαν μια ολόκληρη εποχή», ενώ το μότο της ταινίας συνοψίζεται στη φράση «γιατί η αλήθεια ανήκει σε αυτούς που την έζησαν».

Ο γνωστός ράπερ και frontman των Goin’ Through έχει μιλήσει κατά καιρούς για τις συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα, όπως η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Βλάσσης Μπονάτσος.

«Οι συνεργασίες μας έκαναν γνωστούς σε ένα κοινό που δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ακούσει ραπ. “Χρησιμοποιώντας” αυτά τα μεγάλα ονόματα κάναμε τα τραγούδια μεγαλύτερα σε απήχηση και δημοφιλία, αλλά κυρίως τους δώσαμε μία ταυτότητα που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάτω από άλλες συνθήκες.», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ο Νίκος Βουρλιώτης.

Μιλώντας στο παρελθόν για τον Βλάσση Μπονάτσο, αποκάλυψε πως ένιωσε ότι παρακάλεσε για να συνεργαστούν, αφού έφτασε σε σημείο να του τηλεφωνεί και να του αφήνει άπειρα μηνύματα μέχρι να απαντήσει. «Άφησα 50 μηνύματα στον τηλεφωνητή του Βλάσση Μπονάτσου για να συνεργαστούμε».

Η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ήταν από τις πιο σημαντικές για τον ίδιο, καθώς, παρόλο που πολλοί θεωρούσαν ότι θα είναι αποτυχία και πως δεν γίνεται να συνυπάρξει ένας καλλιτέχνης αυτού του είδους μουσικής με έναν λαϊκό.

«H συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κάτι το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Το προσπάθησα πάρα πολύ με τον Βλάση, με την Άλκηστη το ίδιο. Με τον Γιώργο προέκυψε. Δηλαδή με τον Γιώργο υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και εκεί στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε αυτό το προφανές ότι “ξέρεις πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και μαζί και να λέμε κάτι μαζί”. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε», είπε πρόσφατα ο Νίκος Βουρλιώτης στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Μιλώντας για τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, για τις οποίες μιλούσε και το τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βουρλιώτης σημείωσε: «Ήταν ένα άτυπο, θα τολμήσω να πω ένα άτυπο απαρτχάιντ. Έτσι; Αυτό που, αυτή η γραμμή ας πούμε, ξέρεις, με κάποιο τρόπο έκανε ένα διαχωρισμό ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Με τα χρόνια τέλος πάντων όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν. Άλλαξε η κοινωνία μας, αλλάξαν τα δεδομένα, αλλά εμείς ως μια γενιά τέλος πάντων που ζήσαμε αυτό το ας το πούμε ρατσισμό, ρατσισμός ήτανε».

Η σχέση του με τον Θεό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NiVO (@nikosvourliotis)

Ο Νίκος Βουρλιώτης όπως έχει πει ο ίδιος πιστεύει πολύ στον Θεό όμως δεν έχει σχέση με την εκκλησία.

«Πιστεύω πολύ. Δεν αποδεικνύει τη σχέση μου με τον Θεό κανένας ψαλμός. Έχω προσευχηθεί στα πιο απίθανα σημεία και κάτω από τις πιο απίθανες συνθήκες που μπορώ να περιγράψω», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Βουρλιώτης στην εκπομπή Black Box του Attica Tv.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν έχω σχέση με την εκκλησία και το ομολογώ αυτό μπροστά σε άνθρωπο και Θεό. Ούτε θέλω να με κατατάξει το κοινό σε ένα πλαίσιο τέλος πάντων θρήσκου που τηρεί τους θρησκευτικούς κανόνες. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω βαθιά και σέβομαι τον Θεό και τον άνθρωπο, και που αυτό με βοηθάει πάρα πολύ για να γίνομαι καλύτερος. Να προσπαθώ και να διαχωρίζω τα πράγματα μέσα στο μυαλό μου χωρίς μίσος. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Είναι η αρχή της θρησκείας μας, είναι αυτό το “Αγαπάτε αλλήλους”, είναι έναν θεωρητικό στοιχείο της κοινωνίας και της σχέσης των πιστών με τα πράγματα και τη θρησκεία. Εγώ προσπαθώ να το έχω αυτό σαν ένα βασικό συστατικό του χαρακτήρα και της προσωπικότητας μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NiVO (@nikosvourliotis)

Το διαζύγιο από την Όλγα Καρπαθάκη

Ο Νίκος Βουρλιώτης –γνωστός και ως Nivo– και η Όλγα Καρπαθάκη μετά από 10 χρόνια γάμου και την απόκτηση της 4χρονης κόρης τους Δέσποινας, αποφάσισαν κάτω από άκρα μυστικότητα να χωρίσουν και μάλιστα το φθινόπωρο του 2020 βγήκε το διαζύγιό τους κοινή συναινέσει.

Το πρώην ζευγάρι μέχρι και σήμερα διατηρεί άψογες σχέσεις, έχοντας πάντα ως απόλυτη προτεραιότητα την κόρη του.

Να θυμίσουμε ο γάμος του NiVo με την Όλγα Καρπαθάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2011 στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας στο Ψυχικό. Ο γάμος έγινε σε σχετικά στενό κύκλο, παρουσία αγαπημένων φίλων, συγγενών και πολλών γνωστών ονομάτων από τον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ και της μουσικής σκηνής.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, ο δημοφιλής ράπερ φρόντιζε να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, πέρα από τη μακροχρόνια σχέση του με την Όλγα Καρπαθάκη, καμία άλλη πτυχή της ιδιωτικής του ζωής δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή.

Λίγα λόγια για τον Νίκο Βουρλιώτη

Ο Νίκος Βουρλιώτης, γνωστός ως NiVo, γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1970 στον Κορυδαλλό Αττικής. Ίδρυσε το 1994 μαζί με τον Μιχάλη Παπαθανασίου τους Goin’ Through, ένα από τα πιο επιδραστικά hip-hop συγκροτήματα στην Ελλάδα.

Είναι ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Family The Label.

Έχει εργαστεί ως DJ, σκιτσογράφος, ενώ έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις, μιούζικαλ και κινηματογραφικές ταινίες. Ασχολήθηκε επίσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ως πολιτικός.

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Συγκεκριμένα στις δημοτικές εκλογές του 2019, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Αγία Βαρβάρα-Πρώτη Ξανά» του δημάρχου Λάμπρου Μίχου. Ανέλαβε καθήκοντα Αντιδημάρχου στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ανανέωσε τη θητεία του, συνεχίζοντας το έργο του στον δήμο.

Μέσα από τους στίχους του (με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κομμάτι «Καλημέρα Ελλάδα»), αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις του, ασκεί συχνά έντονη κριτική στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας και στα κοινωνικά κακώς κείμενα.

Κάθε Παρασκευή πρωί 8 με 11 παρουσιάζει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο Nostos, 100,6.

govastiletto.gr – Νίκος Βουρλιώτης: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη από τη σκηνή