Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρέτησε ο Νίκος Βουρλιώτης τον Γιώργο Μαζωνάκη, από τη σκηνή όπου έκανε πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη, το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Ο ράπερ επέλεξε να ερμηνεύσει το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλοντας έτσι να τιμήσει τη μνήμη του.

Πριν ξεκινήσει, ο Νίκος Βουρλιώτης ζήτησε από τους θαμώνες να σηκωθούν όρθιοι και να τραγουδήσουν όλοι μαζί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι’ αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού καλλιτέχνη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ζήτησε από τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί του το συγκεκριμένο κομμάτι, επισημαίνοντας πως το να σηκωθούν όλοι όρθιοι είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, ως φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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