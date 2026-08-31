Με κέφι και ανεβασμένη διάθεση επέστρεψαν στις τηλεοπτικές τους θέσεις ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου, καθώς το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου έκανε πρεμιέρα η «Πρωινή Ζώνη» του Action 24.

Οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν από νωρίς στο πλατό, δίνοντας από τις 06:00 την πρώτη «καλημέρα» στους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μάλιστα, η έναρξη της εκπομπής είχε και μουσική διάθεση, καθώς οι δύο παρουσιαστές χόρεψαν στους ρυθμούς της επιτυχίας του Κωνσταντίνου Αργυρού, «Καμπάνες».

Η «Πρωινή Ζώνη» συνεχίζει και τη φετινή σεζόν με επίκεντρο την ενημέρωση, καλύπτοντας την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

Με ένα πιο χαλαρό και ευχάριστο ξεκίνημα, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου έδωσαν το δικό τους στίγμα στην πρεμιέρα, ανανεώνοντας το καθημερινό πρωινό ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό.

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