Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση του τίτλου «Πριγκίπισσα της Ελλάδας», η Nina Flohr επέλεξε πλέον να υπογράφει απλώς ως «Nina».

Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2021, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων το 2025. Αφορμή στάθηκε η επίσημη υπογραφή της στην ετήσια έκθεση του πολυτελούς θέρετρου που διατηρεί στη Μοζαμβίκη, όπου είχε χρησιμοποιήσει τον επίμαχο τίτλο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις για την επιλογή της.

«Ευχαριστώ όσους κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα – με πολλές θερμές ευχές στις ομάδες μας και στους υποστηρικτές μας που ζωντανεύουν το ταξίδι μας. Η Πριγκίπισσα Nina της Ελλάδας», είχε γράψει τότε χαρακτηριστικά, οδηγώντας πολλούς να επισημάνουν μέσα από τα social media ότι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται οι τίτλοι ευγενείας και ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το επώνυμο Ντε Γκρες, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν όμως μετά την κίνησή της, την ανάγκασαν να προχωρήσει σε μία αλλαγή. Σε πρόσφατο σημείωμα σχετικά με την τελευταία ανασκόπηση του υπερπολυτελούς θερέτρου Kisawa, η ίδια, ως ιδρύτριά του, υπέγραψε απλώς ως Nina.

Το θέρετρο Kisawa, περιγράφεται στον επίσημο ιστότοπό του, ως ένα καταφύγιο 300 στρεμμάτων με δασώδεις περιοχές, παραλίες και αμμόλοφους, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Benguerra. Παράλληλα, η Nina Flohr, έχει ιδρύσει ένα επιστημονικό Κέντρο στην περιοχή, όπου βρίσκεται το θέρετρο, το BCSS, που εστιάζει στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Χείμαρρος για την Nina Flohr που βρέθηκε στο δείπνο με τα Γλυπτά του Παρθενώνα