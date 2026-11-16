Κοινή εμφάνιση στα νότια προάστια πραγματοποίησαν η Νίνα Λοτσάρη και ο σύντροφός της, Χρήστος Λεμονίδης. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στη Γλυφάδα, όπου εκμεταλλεύτηκε τις καλές καιρικές συνθήκες για να κάνει τα ψώνια του και να απολαύσει έναν χαλαρό καφέ.

Όπως θα δεις στις φωτογραφίες, η Νίνα Λοτσάρη επέλεξε ένα casual chic look, συνδυάζοντας μαύρο παντελόνι με δερμάτινο jacket, μποτάκια και γυαλιά ηλίου. Από την άλλη, ο Χρήστος Λεμονίδης εμφανίστηκε με μπλε παντελόνι φόρμας, λευκή μπλούζα και μπλε jacket.

Οι δυο τους είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2021, με τη σχέση τους να μετρά πλέον πέντε χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο, η γνωστή performer γιόρτασε δημόσια την επέτειό τους, δημοσιεύοντας μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

«5 χρόνια χαράς, ευτυχίας, ευγνωμοσύνης και τρέλας», είχε γράψει μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύντροφό της.

Ο Χρήστος Λεμονίδης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χρηματοοικονομικό τομέα. Έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει εργαστεί ως Senior Account Manager, ενώ στο παρελθόν έχει απασχοληθεί και σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Από την πλευρά της, η Νίνα Λοτσάρη έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, τόσο ως τραγουδίστρια και σοπράνο όσο και ως ηθοποιός και performer, έχοντας συμμετάσχει σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις και παραγωγές.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σκορδάλη, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, την Ερωφίλη και τη Νεφέλη. Οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 2012.

Σήμερα, η Νίνα Λοτσάρη έχει βρει την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του κατά 10 χρόνια μικρότερου συντρόφου της, Χρήστου Λεμονίδη με τον οποίο μοιράζεται την καθημερινότητά της, χωρίς να κρύβει τον έρωτά της.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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