Για τη Νίνα Λοτσάρη η Παρασκευή 25 Ιουλίου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα, αφού είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η γνωστή καλλιτέχνιδα δέχτηκε δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που την αγαπούν, ωστόσο μια ξεχώρισε περισσότερο από όλες.

Ο σύντροφός της, Χρήστος Λεμονίδης, θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Ανέβασε μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους από το πάρτι γενεθλίων της, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Συνεχίζουμε να χορεύουμε μαζί στη ζωή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου».

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό μέσα από την ανάρτηση, η Νίνα Λοτσάρη έγινε χτες 52 ετών.

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