Η Νίνα Λοτσάρη πραγματοποίησε μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα, παρέα με το σύντροφό της, Χρήστο Λεμονίδη και τη μικρή κόρη της, Ερωφίλη Σκορδάλη. Ο φακός τους συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές, με την performer να κρατά αγκαλιά τη μικρή και να της δίνει ένα γλυκό φιλί.

Το ζευγάρι διατηρεί σχέση για περίπου πέντε χρόνια και η καθημερινότητά τους κυλά αρμονικά, αφού συγκατοικούν από τον πρώτο καιρό της σχέσης τους. Η Νίνα Λοτσάρη έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη, με τις οποίες είναι πολύ κοντά και έχει δηλώσει ότι τις συμβουλεύεται για τους ανθρώπους στο πλευρό της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Νίνα Λοτσάρη είχε μιλήσει με θαυμασμό για το σύντροφό της: «Όταν σε μια σχέση υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα, δεν φοβάσαι τίποτα. Μου αρέσει η καθημερινότητα μαζί του. Και θα τσακωθούμε και θα γελάσουμε. Είναι ένας άνθρωπος με καταπληκτική ενέργεια. Είναι αυτό που σηκώνεται πρωί να πιεί καφέ και τον βλέπεις χαμογελαστό, όχι μουντρούχο, και αυτό είναι ευτυχία μέσα στο σπίτι».

Οι δύο κόρες της Νίνας Λοτσάρη, σήμερα περίπου 21 και 15 ετών, αποτελούν το απόλυτο μέτρο για τις προσωπικές επιλογές της. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι τις ρωτάει για τις αποφάσεις της, ώστε να νιώθει σιγουριά για τη ζωή της.

Μάλιστα, είχε δηλώσει συγκινημένη για την απάντηση που της είχε δώσει η μικρή Ερωφίλη, όταν τη ρώτησε τι είδους μητέρα είναι. «Ρώτησα τη μικρή μου κόρη πριν λίγους μήνες να μου πει τι μητέρα είμαι, έτοιμη να ακούσω τα πάντα. Ακούγοντας τα όμορφα πράγματα που αισθάνεται για τη μάνα της, λέγοντας ότι έχει μία άξια, εργατική μαμά, με έκανε να κλαίω. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

govastiletto.gr – Νίνα Λοτσάρη: «Ο σύντροφός μου δεν ζηλεύει καθόλου. Του το έχω απαγορεύσει»