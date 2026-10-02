Με νέα, αιχμηρή τοποθέτηση στον λογαριασμό του στο Instagram επανήλθε ο Νίνο το βράδυ της Πέμπτης (1/10). Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 γύρω από τις αναφορές του σε «σκουλήκια της μουσικής βιομηχανίας», με τον τραγουδιστή να σπεύδει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Απευθυνόμενος συγκεκριμένα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Νίνο στηλίτευσε τον τρόπο με τον οποίο παρερμηνεύτηκαν —όπως σημειώνει— τα λόγια του για τη σκοτεινή πλευρά του χώρου.

«Γιώργο Λιάγκα, Δημήτρη Ουγγαρέζο, επειδή σας εκτιμώ και γνωριζόμαστε χρόνια, θέλω να σας πω ότι όλη η Ελλάδα κατάλαβε τι είπα, εσείς που είστε στον χώρο δεν καταλάβατε ή απλώς χρησιμοποιείτε μια «τεχνική συννεφιάσματος» (έτσι το λέω εγώ); Θέλω να μου πείτε, είστε με το φως ή με το σκοτάδι;

Όταν μιλάω για τη σκοτεινή πλευρά της μουσικής βιομηχανίας, δεν φωτογραφίζω ένα πρόσωπο, αλλά μια ολόκληρη δομή με κεφαλές που αλλάζουν συνεχώς. Έχω ζήσει πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές και επέζησα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένας φόβος απέναντι σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο. Η απαίτηση για “ονόματα” είναι μια παγίδα στην οποία δεν θα πέσω μέσα εννοείται. Αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι γίνεται, απλώς δεν το προσπερνάω και σημειώνω τα πάντα. Τι να πω… απορώ πραγματικά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίνο.

Οι δηλώσεις του Νίνο στο Πρωινό

«Μπορεί να φαίνομαι παιδί, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολλά χρόνια κι εγώ και παρατηρώ ότι καθόμαστε όλοι και κοιτάμε κάτι. Σε γενικές γραμμές καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα και δεν λέει κανένας τίποτα. Πάντα λέω αυτό που αισθάνομαι.

Αναφέρομαι μόνο στον χώρο μας και δεν παίρνει τους πάντες η μπάλα, να είμαστε ξεκάθαροι. Η δουλειά μου και η ύπαρξή μου είναι να γράφω τραγούδια να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα και να λέω αλήθεια. Να ζω την ύπαρξη του καλλιτέχνη», είχε δηλώσει νωρίτερα στο “Πρωινό” ο Νίνο.

govastiletto.gr -Νίνο: Ξεσπά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Να προσέχετε τα σκουλήκια, να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές»