Φήμες για νέους τριγμούς στη σχέση του Νίνο και της Josephine πυροδότησε μια απρόσμενη κίνηση στα social media.

Οι παρατηρητικοί followers είδαν πως οι δύο τραγουδιστές δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλο στο Instagram, φουντώνοντας τα σενάρια που τους θέλουν να περνούν ξανά κρίση. Παρ’ όλα αυτά, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τις φήμες, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και εστιάζοντας κανονικά στα επαγγελματικά τους βήματα.

Η διάψευση για τον χωρισμό

Παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νέα κρίση στη σχέση τους, ο Νίνο διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί χωρισμού, μιλώντας στην Huffingtonpost.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έκπληκτοι διάβασαν τα δημοσιεύματα. Για την ακρίβεια ήταν μαζί στο σπίτι του τραγουδιστή όπου συζούν τους τελευταίους μήνες. Ο Νίνο δεν είχε ακολουθήσει ξανά τη Josephine μετά τον τελευταίο τους χωρισμό- για την ακρίβεια δεν ακολουθεί εδώ και πολύ καιρό κανέναν στο Instagram. Μάλιστα σε λίγες μέρες ετοιμάζονται να κάνουν μαζί διακοπές».

Η επανασύνδεση μετά τον οκτάμηνο χωρισμό

Η σχέση του Νίνο και της Josephine έγινε γνωστή στις αρχές του 2023. Οι δύο καλλιτέχνες προσπάθησαν να κρατήσουν πολλές λεπτομέρειες μακριά από τη δημοσιότητα, ωστόσο οι κοινές εμφανίσεις τους και οι αναρτήσεις τους επιβεβαίωσαν το ειδύλλιο.

Η σχέση τους δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Το 2025 τους βρήκε χωριστά, ενώ ο Νίνο είχε προχωρήσει εκείνη την περίοδο σε ορισμένες αινιγματικές αναρτήσεις, οι οποίες είχαν συζητηθεί έντονα. Το ζευγάρι παρέμεινε χώρια για περίπου οκτώ μήνες, μέχρι που αποφάσισε να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στη σχέση του. Η Josephine έχει μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, παραδεχόμενη πως ο τραγουδιστής δεν έφυγε ποτέ από τη σκέψη της.

Η ανάρτηση του Νίνο

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Νίνο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα απόσπασμα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Τι κάνεις», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο και αποτελεί την κοινή δισκογραφική συνεργασία του με τη Josephine.

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως το τραγούδι έγινε πλατινένιο, μία επιτυχία που φαίνεται πως τον συγκίνησε ιδιαίτερα. Άλλωστε, για τον ίδιο η συγκεκριμένη διάκριση δεν αφορά μόνο ένα ακόμη τραγούδι, αλλά συνδέεται με μία πορεία 24 χρόνων στη μουσική βιομηχανία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Νίνο έγραψε: «Τι κάνετε? Μόλις έμαθα ότι έγινε πλατινένιο! Σας αγαπώ πολύ! Από το ομολογώ, και το Σα ναυαγοί, έως σήμερα στο Τι κάνεις, δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Είναι πολλά τραγούδια. Είναι 24 χρόνια. Είναι μια ζωή. Κάποιος μου είπε ότι έχω δύο ζωές. Προχωράμε!».

@ninoxypolitas Τι κάνετε ?❤️🫵 μόλις έμαθα ότι έγινε πλατινένιο! Σας αγαπώ πολύ! Από το ομολογώ, και το Σα ναυαγοί, εως σημερα στο Τι κανεις,δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. είναι πολλά τραγούδια. Είναι 24 χρόνια. Είναι μια ζωή. Κάποιος μου είπε ότι έχω δύο ζωές.💪🏻😎 προχωράμε! ♬ Ti Kaneis? – Nino Xypolitas & Josephine

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