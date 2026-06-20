Μια ξεχωριστή τηλεοπτική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όταν η Josephine έκανε εμφάνιση-έκπληξη στο πλατό, την ώρα που ο Νίνο παραχωρούσε συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του, τη συγκατοίκηση, αλλά και τη μεγάλη κοινή συναυλία που ετοιμάζουν στις 27 Ιουνίου στο City Garden.

Η Josephine δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον γνωστό τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας πως υπήρχε πάντα ένας ιδιαίτερος θαυμασμός προς το πρόσωπό του.

«Δεν κοιτάμε τον άνθρωπο απ’ έξω, αλλά τον εσωτερικό του κόσμο. Τα βρίσκουμε πολύ. Μετά την επανασύνδεσή μας με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα η ψυχική ηρεμία. Από παλιά ήμουν ερωτευμένη με τον Νίνο. Έχει πολύ χιούμορ, ειλικρίνεια και είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός γάμου, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνη, ωστόσο δεν έκρυψε τι θα απαντούσε σε μια πιθανή πρόταση.

«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με καίει ο γάμος. Αν όμως μου έκανε πρόταση γάμου, θα του έλεγα ναι», είπε με χαμόγελο.

Από την πλευρά του, ο Νίνο αναφέρθηκε στη συγκατοίκησή τους, αποκαλύπτοντας μία από τις αγαπημένες του συνήθειες της συντρόφου του.

«Μαγειρεύει πολύ ωραία», σχολίασε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως οι δυο τους απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους μαζί.

Govastiletto.gr – Josephine: Οι δηλώσεις για τη ζήλια στη σχέση της με τον Νίνο