Ο έρωτας του Νίνο και της Josephine επέστρεψε, αυτή τη φορά σε πιο στέρεες βάσεις. Το ζευγάρι, που φαίνεται να άφησε οριστικά πίσω του τις αμφιβολίες του παρελθόντος, είναι ξανά μαζί εδώ και τέσσερις μήνες. Μετά από μια μακρά περίοδο δύο ετών μακριά ο ένας από τον άλλον, οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, νιώθοντας πλέον πιο σίγουροι από ποτέ.

Η επανασύνδεση δεν ήρθε τυχαία

Η αγάπη δεν έσβησε ποτέ και το comeback ήταν αποτέλεσμα ώριμης απόφασης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πλέον μένουν κάτω από την ίδια στέγη, αφού ο Νίνο άφησε τα βόρεια προάστια και μετακόμισε στα νότια, για να συγκατοικήσει με την αγαπημένη του. Στο νέο τους σπίτι, λέγεται πως υποδέχτηκαν το 2026 ήρεμοι, σίγουροι και απόλυτα ερωτευμένοι.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, καταφέρνουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον. Η Josephine εμφανίζεται στο Cabaret Athens μαζί με τον Νίκο Απέργη, ενώ ο Νίνο τραγουδά στο Theama Athens, πλάι στην Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες της Real News και της Κορύνας Μανταγάρη, το ζευγάρι έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ταξίδεψε στη Ρώμη. Μακριά από φωτογράφους και αδιάκριτα βλέμματα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους.

Η συγκατοίκηση, τα κοινά σχέδια και οι αποδράσεις δείχνουν ότι το ζευγάρι είναι πιο δεμένο από ποτέ. Οι δεύτερες ευκαιρίες δεν είναι πάντα δεδομένες.

