Ο Nino & η Josephine, οι οποίοι ήταν ζευγάρι για περίπου ένα χρόνο (2023–2024), φαίνεται πως είναι ξανά μαζί, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους.

Η είδηση ήρθε με την ανακοίνωση ότι οι δύο τραγουδιστές ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους ντουέτο με τίτλο «Τι κάνεις;», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Τα social media έχουν γεμίσει με αναρτήσεις σχετικά με το τραγούδι, ενώ μια δημοσίευση της Josephine στο TikTok φαίνεται πως επιβεβαιώνει την επανασύνδεσή τους.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια απαθανατίζει την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί καταγωγής του Nino, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

Η ανάρτηση συνδυάζει ρομαντισμό και επαγγελματικές εξελίξεις, αφού το νέο τους τραγούδι αναμένεται να σημειώσει μεγάλη απήχηση.

Οι fans παρακολουθούν με ενθουσιασμό την πορεία του ζευγαριού, και το viral βίντεο έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης στα social media.

Govastiletto.gr – Νίνο & Josephine: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ μετά την συγκατοίκηση – Το ταξίδι στη Ρώμη