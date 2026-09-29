Νίνο: Ξεσπά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Να προσέχετε τα σκουλήκια, να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές»

Ο Νίνο θέλησε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του για τον καλλιτεχνικό χώρο και για το πώς έχουν αντιδράσει οι συνάδελφοί του στον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης μιλά μέσα από ένα φορτισμένο βίντεο για ανθρώπους διπρόσωπους και ανθρώπους που κινούν τα νήματα πίσω από τα παρασκήνια. Ο ίδιος κάνει λόγο για προσωπικότητες που είναι γνωστές στο κοινό και παριστάνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτό που είναι στην πραγματικότητα και συσχετίζει τα παραπάνω με την αντιμετώπιση που είχαν στον θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή.

Αρχικά, αναφερόμενος στον εαυτό του, ο Νίνο τονίζει: «Θέλω να πω δύο λόγια, τα έχω μέσα μου, θέλω να τα πω. Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002 πριν 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό, με αγάπησε το κοινό γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Εκεί μέσα υπήρχαν κάμερες 24 ώρες, δεν μπορούσες να φτιάξεις χαρακτήρα. Δεν μπορούσες να παίξεις πονηρά. Έπαιζες με αυτό που είσαι πραγματικά και ο κόσμος με αγάπησε, αγάπησε και τα τραγούδια μου από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο μου δίσκο μέχρι και σήμερα. Να πω τότε που ξεκίνησα, τότε είχα μια πολλή μεγάλη χαρά που έμπαινα στον χώρο της μουσικής, τον μαγικό χώρο. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες. Πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο αγνά τα πράγματα, τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα, τα οποία πολεμούν τους αυτόφωτους ανθρώπους, αγνούς ανθρώπους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους. Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι είναι αυτοί που ψιθυρίζουν κάτω από τα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών, ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου».

Και συνεχίζει: «Αυτό εγώ το έχω ζήσει 25 χρόνια πάρα πολύ παιδιά. Σχεδόν 25 χρόνια, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Δεν ήμουν ποτέ αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουν αναγκασμένος να μιλάω. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα ήμουν ελεύθερος. Απόλυτα ελεύθερος, είμαι καθαρά καλλιτέχνης. Εκφράζομαι και λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, είμαι αυτόφωτος, δεν με φωτίζει κάποιος άλλος. Το 90% δέχονται το φως, δεν είναι αυτόφωτοι. Δεν μιλώ μόνο για τραγουδιστές ή τραγουδίστριες, ή επιχειρηματίες. Μιλάμε για σκουλήκια, σκουλήκια, που φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν και αν φύγεις από τη ζωή είναι οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν, θα σου κάνουν αφιερώματα, τέλος πάντων έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι αφάνταστα. Δηλαδή ο κύκλος μου, οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Και ο κόσμος ξέρει πιστεύω, με ονοματεπώνυμα ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί οι σαύρες, τα σκουλήκια τα ετερόφωτα. Αυτά τα γλυφτράκια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι αλλά θα ήθελα να έχω τοποθετηθεί, να έχω πει την άποψή μου ήρεμα και ωραία. Λέω αυτό που πιστεύω, είμαι ελεύθερος, δεν είμαι πιόνι κανενός. Είμαι ο Νίνο Ξυπολητάς, ονομάζομαι Σακελλάριος Στέφανος Ξυπολητάς. Είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλείψει ποτέ αυτές τις σαύρες που λειτουργούν λες και θα ζήσουμε για πάντα, λες και αυτό που φτιάχνουν θα μείνει. Αυτό που θα μείνει είναι το πώς θα σε θυμούνται».

Ενώ, αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέει: «Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, και ο τρόπος που έφυγε, έφυγε ο Μαζώ. Ένας αυτόφωτος άνθρωπος, ένας που έχει ιδέες, ένας που σκεφτόταν τι θα κάνει. Δεν ήταν ένας τραγουδιστής που έμπαινε μέσα στο στούντιο “α τι θα κάνουμε τι τραγούδι έχουμε”. Το έλεγε, έφευγε, full επιτυχία, επιχειρηματίες πλήρωναν τα πάντα δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία ο Μαζω, ροκ σταρ κανονικός. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό και παρατηρώ όλες αυτές τις μέρες το πώς του φέρεται ο χώρος, γιατί είμαι και εγώ στον χώρο αυτό. Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Το είδαν και αυτά τα σκουλήκια ότι ο κόσμος τον αγαπούσε ρε. Όταν ο κόσμος σε αγαπάει δεν μπορείς εσύ ρε σκουλήκι μέσα σε ένα τραπέζι να διαμορφώσεις την αιώνια εικόνα ενός αυτόφωτου ανθρώπου. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος νιώθει, ο κόσμος αφουγκράζεται. Επειδή είμαι και εγώ αυτόφωτος και δεν μου αρέσουν καθόλου οι ετερόφωτοι, παρατήρησα στάμπα επιβεβαιωμένα πλέον. Για να μην ανοίξω το στόμα μου, δεν θα το κάνω, είναι ανέντιμο και δεν είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Παρόλο που μπαίνουν από την πόρτα, βγαίνω από το παράθυρο. Κλείσαν το κτήριο, μπήκα από τον κήπο. Θέλω να πω ότι εκεί που κλείναν τις πόρτες, ο κόσμος μόλις έβγαζα το τραγούδι που τους άρεσε το έπαιρνε. Χωρίς κανέναν ενδιάμεσο. Να προσέχετε τα σκουλήκια, να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές, να έχετε γερό στομάχι γιατί αυτός ο κόσμος που ζούμε αποτελείται από ετερόφωτους, το ξανά λέω, και αυτόφωτους. Το παρατηρώ απέξω και το λέω, δεν το λέει κανείς αυτό!».

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