Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον. Ο δημοσιογράφος απάντησε επίσης στα όσα συνέβησαν με τον Κώστα Τσουρό και την αποχώρησή του.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο ίδιος φέτος βρισκόταν στο πλατό της εκπομπή “Το’Χουμε” του ΣΚΑΪ ωστόσο, πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Από τότε, τόσο Χάρης Λεμπιδάκης όσο ο Κώστας Τσουρός έχουν μιλήσει για την απόφαση αυτή, με τους ίδιους να έρχονται σε “κόντρα”.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής λοιπόν, ο Χάρης Λεμπιδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα με δείτε κάπου τηλεοπτικά. Δεν νιώθω πικραμένος γιατί είμαι καλά με τις επιλογές μου. Νιώθω ανακουφισμένος. Λέω μόνο την αλήθεια στα επαγγελματικά μου κι ας το έχω πληρώσει». Ενώ, όταν ερωτήθηκε για τον Κώστα Τσουρό, απάντησε: «Δεν θέλω να πω τίποτα για τον Κώστα Τσουρό και την ομάδα».