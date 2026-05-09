Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Σία Κοσιώνη ολοκλήρωσε τη μακρόχρονη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ, αποχαιρετώντας σε κλίμα συγκίνησης τους συνεργάτες και το τηλεοπτικό κοινό. Μετά από δύο δεκαετίες στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη τους.

Κατά την έξοδό της από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, χαρακτηρίζοντας την πορεία της αυτή ως ένα ανεξίτηλο και καθοριστικό κεφάλαιο στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Οι πρώτες δηλώσεις της Σίας Κοσιώνη έξω από το κανάλι του ΣΚΑΪ

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να τη βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο, για ένα λεπτάκι στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω. Νιώθω ότι το οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον άνδρα μου και όλη μου την οικογένεια. Η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πάρα πολλές φορές και όλα αυτά τα ζει μαζί μας και η οικογένεια μας. Άρα θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω. Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη» είπε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη στις τηλεοπτικές κάμερες, με την ίδια να δείχνει αρκετά συγκινημένη.

