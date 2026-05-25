Η Bianca Censori έχει διαμορφώσει μια ολόκληρη αισθητική γύρω από τις ανατρεπτικές της εμφανίσεις. Η αρχιτέκτονας και σύζυγος του Kanye West μαγνήτισε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα στο Λος Άντζελες, κατά την έξοδό της από το θρυλικό Chateau Marmont.

Αυτή τη φορά, το look της συνδύασε nude γόβες, ένα μεταλλιζέ κορμάκι και ένα σπάνιο, vintage τουίντ σακάκι. Πρόκειται για μια μπουκλέ δημιουργία του Καρλ Λάγκερφελντ από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2003 για τον οίκο Chanel, που ξεχωρίζει για τις πλούσιες υφές του.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποθεώνει την “pantless” τάση, η οποία επανήλθε δυναμικά στα ραντάρ της μόδας από το 2022 χάρη σε icons όπως η Kendall Jenner. Η απουσία παντελονιού δεν αποτελεί απλώς μια στυλιστική εκκεντρικότητα, αλλά μια δήλωση ενδυματικής ελευθερίας.

Ιστορικά, η τάση αυτή έχει τις ρίζες της στα χορευτικά κοστούμια των ’50s, αλλά και στο πρακτικό athleisure κίνημα των ’80s. Μπορεί η εμφάνιση της Bianca Censori να χαρακτηρίστηκε ξανά αποκαλυπτική, ωστόσο είναι αναμφίβολα μία από τις πιο ενημερωμένες και high-fashion στιγμές της.