Το Cocoon, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ιστορικά νυχτερινά στέκια του Λουτρακίου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μια σοβαρή δικαστική διαμάχη που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά την πορεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση έχει εμπλακεί σε νομικές διαδικασίες σχετικά με τη χρήση του ονόματος “Cocoon”, το οποίο πλέον δεν της ανήκει νομικά. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μέσα στους επόμενους μήνες, με ασφαλιστικά μέτρα να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αν οι αποφάσεις είναι σε βάρος της τωρινής διοίκησης, το κατάστημα θα υποχρεωθεί να αλλάξει επωνυμία, κάτι που ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.

Από «σύμβολο» διασκέδασης, τώρα σε… κρίση

Το Cocoon αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς της νυχτερινής ζωής όχι μόνο για το Λουτράκι αλλά και για τη γύρω περιοχή, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το μαγαζί φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την αρχική του φιλοσοφία, κάτι που αποτυπώνεται και στην αλλαγή του προφίλ του κοινού που το επισκέπτεται. Η απομάκρυνση από την αρχική ταυτότητα του Cocoon συνέβαλε στην απώλεια της αίγλης του, αφήνοντας πίσω μόνο το… όνομα ενός μαγαζιού που κάποτε ήταν πρωτοπόρο.

Τι μέλλει γενέσθαι

Με τις δικαστικές εξελίξεις να τρέχουν και την πίεση να αυξάνεται, το μέλλον του Cocoon φαντάζει αβέβαιο. Αν τελεσιδικήσει η απώλεια του ονόματος, τότε το κατάστημα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει πλήρως την ταυτότητά του – και να αποφασίσει αν μπορεί ή αν θέλει να ανακτήσει τη θέση του στον νυχτερινό χάρτη της περιοχής.