Η Κατερίνα Καινούργιου τους τελευταίους μήνες φαίνεται να βιώνει την απόλυτη ευτυχία καθώς έχει γίνει μητέρα.

Από τη μέρα που η κόρη της ήρθε στον κόσμο, όλη της η καθημερινότητα περιστρέφεται γύρω από εκείνη.

Αυτές τις μέρες, η παρουσιάστρια του Alpha απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή – ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί και την κόρη τους, ενώ συχνά μέσα από τα social media δημοσιεύει στιγμιότυπα στα social media.

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για τη μητρότητα γράφοντας: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη. Μετά έγινα μητέρα».

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Βραδινή βόλτα με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια στην Πάρο