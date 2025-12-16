Η Πηγή Δεβετζή φιλοξενήθηκε, το πρωί της Τρίτης 16/12, στην εκπομπή Buongiorno και έδωσε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη. Η γνωστή αθλήτρια μίλησε, μέσα σε όλα, για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε πριν από λίγες ημέρες στην Εγνατία Οδό, την περιπέτεια υγείας της μαμάς της, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, λέγοντας ότι θα ήθελε ένα σύντροφο στο πλευρό της.

«Δεν μπορούσα να ηρεμίσω στο νοσοκομείο, σκεφτόμουν πώς θα το πω στη μαμά μου. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου ήταν ο Θεός, υπάρχει ο Θεός, πιστεύω πολύ σε εκείνον. Η πίστη σώζει. Εγώ είμαι καλή οδηγός γενικά. Πήγαινα στη Λάρισα, σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ. Ήμουν μόνη μέσα στο αμάξι, ήταν να έρθει και ένας φίλος μου αλλά δεν ήρθε τελικά. Η μαμά μου μού είπε “μην πας, βρέχει”, σαν να είχε προαίσθημα. Όταν πάω να μπω στο τούνελ – πήγαινα με 80χλμ – έχασα τον έλεγχο. Έσκασε το πίσω λάστιχο. Πήγα μετοπική και χτύπησα.

Νόμιζα ότι σκοτώθηκα, είπα “μάνα αντίο”. Έκανα τον σταυρό μου και είπα “Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα”. Ξαφνικά είδα να έρχεται πάνω μου ένα αμάξι, ένα φορτηγάκι, έκανε ελιγμό και σταμάτησε. Μετά πέρασε και μια άλλη κοπέλα και ήταν αυτή που με βοήθησε να βγω από το αμάξι. Δεν πονούσα, είχα πάθει σοκ και ήθελα να βγω από το αμάξι. Ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι από τα μπλόκα των αγρωτών που ήταν πιο μπροστά να με βοηθήσουν. Με έσωσε ο σταυρός που είχα κάνει στο αμάξι, τέλος. Σε μια στιγμή περνάει η ζωή σού μπροστά από τα μάτια σου. Το ψυχολογικό σοκ δεν ξεπερνιέται εύκολα. Έχω κι άλλο περίεργο: άνοιξαν ξαφνικά οι ασφάλειες ενώ ήταν κλειδωμένες, βγήκα από το πίσω παράθυρο. Δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο, τους είπα είμαι μια χαρά αλλά τελικά πήγα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Το πρώτο πράγμα που έκανα στην Αλεξανδρούπολη μετά το ατύχημα ήταν να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Νικόλαο».

Η ίδια αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας της μαμάς της: «Η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο και είναι και τώρα. Ζούσα εκεί, ξυπνούσα το βράδυ να δω να αν αναπνέει, σκεφτόμουν χωρίς να έχει κάτι να τη χάσουμε; Ήμουν 2,5 μήνες πάνω».

Τέλος, η Πηγή Δεβετζή εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε ένα σύντροφο στη ζωή της: «Λείπει ένας καλός σύντροφος από τη ζωή μου. Δεν είμαι σε σχέση από το 2017. Θα ήθελα έναν σύντροφο, να με αγαπάει, να με σέβεται. Εγώ αφιερώνομαι στους συντρόφους μου, αν τους ρωτήσεις».

