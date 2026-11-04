Η Αννίτα Πάνια αναφέρθηκε στην πρόσφατη κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, στη συζήτησή της με τον Ηλία Ψινάκη στο «Γηροκομείο».

Η παρουσιάστρια, η οποία έχει αποκτήσει ένα γιο με τον συνθέτη, σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, εκφράζοντας την άποψη ότι εκείνος ήταν που ξεκίνησε τη συζήτηση.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την αδυναμία της στη φωνή της Άννας Βίσση, ενώ μίλησε και για τη θέση που έχουν οι διαφωνίες στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αρχικά, όταν ο Ηλίας Ψινάκης τη ρώτησε για τα τηλεφωνήματα που δεχόταν προκειμένου να τοποθετηθεί, η Αννίτα Πάνια απάντησε: «Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι κατανοούσε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων: «Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους».

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε πως επί χρόνια έκανε παρέα με τον Νίκο Καρβέλα. «Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμησες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα», σχολίασε γελώντας η παρουσιάστρια.

Όταν η συζήτηση επέστρεψε στη δημόσια αντιπαράθεση, η Αννίτα Πάνια σημείωσε: «Βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ανέπτυξε τη δική της σκέψη για τους καβγάδες και τις διαφωνίες, εξηγώντας πως, για εκείνη, ο αντίλογος συνδέεται με την εκτίμηση που τρέφει για ένα άνθρωπο.

«Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ», διευκρινίζοντας ότι μιλούσε γενικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Όλη η συνέντευξη της Αννίτας Πάνια στο «Γηροκομείο» θα ανέβει απόψε στις 19:00.

govastiletto.gr – Έξι μήνες δεν μιλά η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Καρβέλα