Μια ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή έζησε η Δέσποινα Βανδή το απόγευμα της Κυριακής (17/5), καθώς έγινε νονά για ακόμα μία φορά. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βάφτισε την κόρη φιλικού της ζευγαριού στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, μέσα από μια λιτή και διακριτική τελετή. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από το πλευρό της Δέσποινας Βανδή δεν έλειπε η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στα social media, κρατώντας ωστόσο κρυφές τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.

Ποια είναι η Μελίνα Νικολαΐδη

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Μελίνα Νικολαΐδη αποφάσισε να συστηθεί και επίσημα στους ακολούθους της.

«Είμαι η Μελίνα, είμαι 22 χρονών και είμαι στο Λονδίνο 4 χρόνια. Τα τρία πρώτα χρόνια σπούδαζα στο Royal Holloway University of London και το πτυχίο που πήρα λέγεται “Drama with acting”», ανέφερε αρχικά. Η ίδια εξήγησε πως, παρότι ολοκλήρωσε τις σπουδές της, θεώρησε ότι το πρόγραμμα ήταν αρκετά θεωρητικό και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει με οντισιόν για Δραματικές Σχολές και πιο πρακτική ενασχόληση με την υποκριτική.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ασχολείται ενεργά και με την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, την Bold and Brave, λέγοντας πως απολαμβάνει ιδιαίτερα να βρίσκεται στο γραφείο και να ασχολείται με τις παραγγελίες. Στη συνέχεια, η Μελίνα Νικολαΐδη μίλησε πιο προσωπικά για τον χαρακτήρα και τις συνήθειες της, αποκαλύπτοντας πως είναι αρκετά επιλεκτική με τους ανθρώπους που βάζει στη ζωή της.

«Εμπιστεύομαι πολύ δύσκολα και για να κάνω παρέα με κάποιον, πρώτα απ’ όλα we have to vibe», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως παίζει τεράστιο ρόλο η ενέργεια που θα νιώσει από την πρώτη γνωριμία.

Επίσης αποκάλυψε πως αγαπά πολύ τη γυμναστική, τα βάρη και το pilates.

