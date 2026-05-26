Σε βραδινή της έξοδο εντόπισε η κάμερα του Happy Day τη Νόνη Δούνια το βράδυ της Δευτέρας 25/5. Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην βουλευτής μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα, θυμούμενη την κοινή τους επαγγελματική πορεία στο παρελθόν. Η ίδια υπογράμμισε τον δυναμισμό και την αρετή του χαρακτήρα της, στοιχεία που την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πρόσφατη, ανανεωμένη αλλαγή που αποφάσισε να κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Έκοψα λίγο τα μαλλιά μου. Βαρέθηκα λίγο, θέλω να είμαι λίγο πιο άνετη το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς έχω αφήσει τα μαλλιά μου να βγουν τα άστρα, οπότε κόβω-κόβω, να φύγουν οι βαφές» είπε αρχικά η Νόνη Δούνια.

Στη συνέχεια, η Νόνη Δούνια μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί η Γωγώ ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πλάσμα, ένα πολύ δυναμικό κορίτσι, μια γυναίκα παράδειγμα. Με τη Γωγώ δουλέψαμε μαζί πολύ καιρό. Αυτό που έχω κρατήσει από εκείνη, είναι ο δυναμισμός της, η μαγκιά της με την ωραία έννοια. Ήταν ένα κορίτσι που ήξερε να προστατεύει τον εαυτό της και να σηκώνει το ανάστημά της, χωρίς να κακοκαρδίζει κανέναν. Επίσης ήταν ένα πάρα πολύ εργατικό κορίτσι».

