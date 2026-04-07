Καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη βρέθηκε η Νόνη Δούνια, το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου και μίλησε για την προσωπική της διαδρομή στον χώρο του μόντελινγκ, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να διαχειρίζεται την απόρριψη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην πίεση που βιώνουν τα νέα παιδιά όταν έρχονται αντιμέτωπα με την πραγματικότητα του επαγγελματικού χώρου, ειδικά όταν έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου λαμβάνουν συνεχώς επιβεβαίωση.

Όπως εξήγησε, η απόρριψη είναι αναπόφευκτη και απαιτεί χρόνο και ωριμότητα για να μπορέσει κανείς να τη διαχειριστεί.

«Δεν είναι εύκολη η διαχείριση της απόρριψης. Δεν αρέσεις σε όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθεις πολύ νωρίς. Τα κορίτσια και τα αγόρια, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι γονείς τους, οι φίλοι τους, τους λένε “πόσο όμορφοι είναι” και “πόσο οι καλύτεροι”, και ξαφνικά μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο και τρως πόρτα, λες “ωπ, τελικά δεν είμαι τόσο όμορφος ή τόσο όμορφη;” Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την απόρριψη. Όταν είσαι 20 χρονών δε θα διαχειριστείς την απόρριψη με τον ίδιο τρόπο όπως στα 25 και στα 30. Επίσης μαθαίνεις πως δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους τους πελάτες. Θέλει χρόνο.

Υπήρχε απόρριψη που με είχε ενοχλήσει. Όχι που με πόνεσε, που με ενόχλησε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Έχω μάθει πολύ καλά να χάνω, γιατί έχω κάνει πρωταθλητισμό. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις στον πρωταθλητισμό, είναι να χάνεις. Είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορείς να μάθεις. Οπότε, μετά, ο πρωταθλητισμός και η ενασχόλησή μου με τον πρωταθλητισμό, μού έβγαινε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα περιστατικό επαγγελματικής απόρριψης στον χώρο της τηλεόρασης, τονίζοντας πως αυτό που την ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν η ίδια η απόφαση, αλλά το γεγονός ότι δεν της δόθηκε καν η δυνατότητα να αποδείξει την αξία της.

«Είχα μάθει να χάνω. Είναι άλλο αυτό που σου είπα. Είναι ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Δώσε μου την ευκαιρία, δες με κι αν δε σου κάνω, εντάξει. Αλλά πρώτα δες με. Δεν με είδαν, γιατί ήταν προκατειλημμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν, για ένα πολύ συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, που ήταν πρωινό και είχε και έναν χαρακτήρα ενημερωτικό, αλλά θέλανε μια ωραία παρουσία η οποία να έχει και λόγο. Και ήταν προκατειλημμένος ο ένας άνθρωπος εκ των οποίων θα ήταν σε αυτή την εκπομπή».

Η Νόνη Δούνια μίλησε ανοιχτά και για τη σχέση με τον σύζυγό της, τις αξίες που τη διέπουν και τη στάση της απέναντι στη ζήλια.

«Ο σύζυγός μου έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον πατέρα μου, ναι. Είναι στιβαρός, είναι σοβαρός, είναι ένας άνθρωπος που έχει χιούμορ που είναι υποστηρικτικός, οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που σε γεμίζει ασφάλεια. Άμα το παρατήσεις, σε παρατάει κι αυτό. Γελοίο είναι. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν κοινούς στόχους, ότι συμπορεύονται και ότι δεν τα παρατάνε στα δύσκολα. Άμα δεν τα παρατάς στα δύσκολα, προχωράει η σχέση και εξελίσσεται.

Αν στο πρώτο κομμάτι που θα βρεις δυσκολία αρχίσει η γκρίνια και αρχίσει λίγο κάποιος και τα παρατάει, χάθηκε το έργο. Με φλερτάρουν. Δεν είναι απαγορευμένο. Και το βρίσκω και πάρα πολύ… πώς να στο πω… αναζωογονητικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να τον φλερτάρουν. Και αν το βλέπει και να αναγνωρίζει ότι αρέσει, θέλω πάρα πολύ να το εισπράττει αυτό. Θέλω να το εισπράττει αυτό. Δεν ζηλεύω. Τι να ζηλέψω; Αλήθεια, πες μου. Δηλαδή, το αίσθημα αυτό της ζήλιας για μένα είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο.»

