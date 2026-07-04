Η Νόνη Δούνια μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τις αλλαγές που παρατηρούνται στην τηλεόραση το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την φιλία της με τη Δανάη Μπάρκα που επισφραγίστηκε με την κουμπαριά τους.

«Περνάω πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω στο “Vita news”. Η αλήθεια είναι ότι, ήταν και μια δική μου πρόταση αυτό. Συνεχίζουμε κανονικά και του χρόνου», είπε αρχικά η Νόνη Δούνια.

«Ότι αλλάζει λίγο το κομμάτι με το περιεχόμενο των εκπομπών, το βλέπουμε πολύ τελευταία, αλλά έτσι κι αλλιώς, κάθε εποχή έχει τα δικά της, και οι αλλαγές είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Καλό είναι να βλέπεις τις αλλαγές, να μπορείς να προσαρμόζεσαι, να τις διαβάζεις σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κοινού που αγαπά την τηλεόραση, και που ενημερώνεται μέσα από αυτήν και που ψυχαγωγείται.

Διανύει μια διαφορετική περίοδο, αλλά έχει ακόμα χρόνια μπροστά της η τηλεόραση. Το ότι σταμάτησε το Breakfast @Star που ήταν μια αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή δείχνει κάτι για τον κόσμο που παρακολουθεί… Σίγουρα είναι μια αλλαγή… Δε μπορώ να συγκρίνω το Youtube με το κομμάτι vidcast, podcast, είναι ένα άλλο κοινό εκεί, πιο νεανικό… Η τηλεόραση, θεωρώ ότι θα πάει πιο πολύ στην μυθοπλασία και το παιχνίδι», είπε στη συνέχεια η Νόνη Δούνια για τις αλλαγές που παρατηρούνται στο τηλεοπτικό σκηνικό.

Τέλος, για το γεγονός ότι έγινε κουμπάρα στον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, η Νόνη Δούνια είπε: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι και η ίδια η Δανάη. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να γίνω κουμπάρα στον γάμο της. Δεν το περίμενα, ήταν μια έκπληξη. Με τη Δανάη η φιλία μας δε γράφει πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν οικογένειά μου από την αρχή. Για μένα, εννοείται ότι λείπει από την τηλεόραση, γιατί είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει».

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