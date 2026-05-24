Η Νόνη Δούνια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και σχολίασε τόσο την επαγγελματική πορεία του Κώστα Τσουρoύ, όσο και πρόσφατες δηλώσεις του.

Αναφερόμενη στην ατάκα του ότι «δεν έχει υπάρξει καλύτερα», η ίδια τόνισε πως ο δημοσιογράφος ξέρει καλύτερα την προσωπική του κατάσταση και εφόσον το λέει, το εννοεί πραγματικά, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται.

Παράλληλα, σημείωσε πως υπήρξε υπερβολική συζήτηση γύρω από το μέλλον της εκπομπής του, τονίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει οριστική διακοπή ώστε να δικαιολογείται όλη αυτή η φημολογία.

Η Νόνη Δούνια σχολίασε επίσης και δηλώσεις της Ελεονώρας Μελέτη, αναφέροντας ότι γνωρίζει καλά τα στερεότυπα του πολιτικού χώρου και έχει τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει και να τα ξεπεράσει.

