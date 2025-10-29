Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Δύσκολες ώρες για την Νόρα Κατσέλη, καθώς ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος έφυγε το Σάββατο 25/10 από τη ζωή.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω Facebook η αδερφή της ηθοποιού, Λούκα Κατσέλη.

Όπως έκανε γνωστό η Λούκα Κατσέλη, η κηδεία του γαμπρού της θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η Λούκα Κατσέλη έγραψε: «Πριν λίγες ώρες έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας Νάσος. Από το 1981, που παντρεύτηκαν με τη Νόρα, και για τα επόμενα 44 χρόνια, ο Νάσος, με τον δικό του ήρεμο τρόπο, υπήρξε για όλους μας στήριγμα. Δίπλα, πρώτα απ’ όλους και απ’ όλα, στη Νόρα, αλλά και στον Μάκη και σε μένα, η συμβολή του στους αγώνες μας υπήρξε καθοριστική και πολύτιμη – δίπλα μας στις νίκες και στις ήττες, στις χαρές και στις λύπες, στα πάνω και στα κάτω της ζωής μας.

Ανιδιοτελής, έντιμος, δοτικός και πάντα έτοιμος να δώσει αντί να πάρει, σημάδεψε τη ζωή όλης της διευρυμένης οικογένειάς μας, αλλά και των φίλων που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη σκέψη του και να μάθουν από τις εμπειρίες του.

Νασούλη μου, θα σε αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα φύγεις ποτέ από τη σκέψη και την καρδιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερες…».

govastileto.gr – H Νόρα Κατσέλη σοκάρει: «Έκανα εγχείρηση στον εγκέφαλο, έλεγαν ότι θα πεθάνω αλλά δεν τους έκανα την χάρη»