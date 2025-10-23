Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η North West στα 12 μόλις χρόνια της ζωής της έχει καταφέρει να συζητιέται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο γενικότερα αλλά με…αρνητικό πρόσημο!

Αναλυτικότερα η 12χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στο TikTok που ανησύχησε τους ακόλουθους και μη, οι οποίοι επισήμαναν πως κάτι δεν πάει καλά με αυτό το κορίτσι.

Ψεύτικα piercing και τατουάζ, μπλε φακούς επαφής, μακριές κοτσίδες, αλυσίδες και μαύρα δόντια είναι μερικά απ’ όσα θα τραβήξουν την προσοχή σου, χαζεύοντας τις αναρτήσεις της. Η North West άλλοτε χορεύει μόνη και άλλοτε δείχνει το ιδιαίτερο look της μαζί με τις συμμαθήτριές της, που είναι παρόμοια ντυμένες και βαμμένες.

«Ψεύτικα piercings και ψεύτικα τατουάζ για μια ζωή», έγραψε σε μία από τις λεζάντες, προβληματίζοντας τους followers.

Kim Kardashian’s daughter North West, 12, sports disturbing new look https://t.co/Qog7ETXCgW pic.twitter.com/8GLDKvImt5 — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2025

Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ μάλλον ξέφυγε

Η Kim Kardashian έχει φροντίσει να απενεργοποιηθούν τα σχόλια στο TikTok, ώστε να μην μπορεί κανείς να γράψει κάτι κάτω από τις αναρτήσεις, ωστόσο τα βίντεο και οι φωτογραφίες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και κάπως έτσι, έφτασαν μέχρι το Instagram. Εκεί, ένας λογαριασμός μοιράστηκε το υλικό της North και τα σχόλια δεν είχαν τέλος.

«Είναι 12 χρονών παρεμπιπτόντως», έγραψε ένας. «Αυτό δεν είναι χαριτωμένο. Μπορεί να έχει στυλ, αλλά αυτό το στυλ φαίνεται γελοίο. Θα θέλατε η κόρη σας να περπατάει έτσι;», τόνισε ένας άλλος. «Τι θα έλεγες να γίνεις πάλι παιδί;», «Τι στο καλό συμβαίνει με τον Kanye West;», «Αυτό το θέαμα είναι απλώς λυπηρό», σημείωσαν κάποιοι άλλοι, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail.

Πριν από λίγο καιρό, η Kim Kardashian είχε δηλώσει πως η κόρη της πειραματίζεται με το στυλ της, δοκιμάζοντας ρούχα που φορούν και οι φίλες της.

Το διαδίκτυο αναρωτιέται που ακριβώς είναι τα όρια που έχουν θέσει οι γονείς σε 12χρονο κορίτσι. Ίσως στη σφαίρα του Χόλιγουντ τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Στο τέλος της ημέρας, όμως πρόκειται για ένα 12χρονο κορίτσι, δηλαδή για ένα παιδί.

Με πληροφορίες από: pagesix.com, Daily Mail