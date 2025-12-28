Η North West, η 12χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, προκάλεσε αίσθηση με τη νέα της εμφάνιση που μοιράστηκε στα social media.

Η νεαρή ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα τολμηρό look με μπλε μαλλιά, εντυπωσιακά μακριά νύχια και διαμαντένια κοσμήματα στα δόντια.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η North West δημοσίευσε ένα καρουζέλ εικόνων, μέσα από το οποίο αποκάλυψε τα ιδιαίτερα grillz που φόρεσε στα δόντια της.

Πρόκειται για διαμαντένια κοσμήματα σε σχήμα καρχαρία, με κάθε δόντι να καταλήγει σε αιχμηρή μορφή, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα.

Τα grillz φέρουν την υπογραφή της εταιρείας Johnny Dang & Co., η οποία είναι ευρέως γνωστή για τις συνεργασίες της με διάσημους καλλιτέχνες και celebrities. Σε άλλες φωτογραφίες, η North West εμφανίζεται να φορά ένα εντυπωσιακό μπλε δαχτυλίδι, που συνδυάζεται αρμονικά με το χρώμα των μαλλιών της, ενώ στο ίδιο χρωματικό μοτίβο κινούνται και τα μακριά νύχια της, διακοσμημένα με τρουκς.

