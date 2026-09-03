Η North West βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media, αυτή τη φορά εξαιτίας της εμφάνισής της σε ένα νέο βίντεο στο TikTok.

Η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West εμφανίστηκε να χορεύει και να κάνει lip sync, όμως αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ορισμένων χρηστών ήταν η εικόνα της μύτης της.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον κοινό λογαριασμό που διατηρούν η Kim Kardashian και η κόρη της στο TikTok και δείχνει τη North να διασκεδάζει υπό τους ήχους του «SOS» της Rihanna.

Η έφηβη εμφανίζεται χαμογελαστή, χορεύει μπροστά στην κάμερα και κάνει lip sync στους στίχους του τραγουδιού, σε ένα βίντεο που αρχικά έμοιαζε με ακόμη μία συνηθισμένη ανάρτηση στα social media.

Ωστόσο, αρκετοί από εκείνους που σχολίασαν το στιγμιότυπο επικεντρώθηκαν στα χαρακτηριστικά του προσώπου της και ειδικότερα στο σχήμα της μύτης της.

Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι η μύτη της North φαίνεται διαφορετική, με κάποιους να υποστηρίζουν πως το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στη χρήση μακιγιάζ και τεχνικών contouring.

Δεν υπήρξε, ωστόσο, κάποια επιβεβαίωση ότι η έφηβη έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση.

Τα σχόλια βασίστηκαν αποκλειστικά στην εικόνα που παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο βίντεο, γεγονός που έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο το μακιγιάζ, ο φωτισμός, η γωνία λήψης ή κάποιο φίλτρο μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός προσώπου.

Η συζήτηση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η North West είναι μόλις 13 ετών και έχει μεγαλώσει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, με κάθε αλλαγή στην εμφάνισή της να γίνεται εύκολα αντικείμενο σχολιασμού.

Αντιδράσεις και προς την Kim Kardashian

Παράλληλα με τα σχόλια για την εμφάνιση της North, ορισμένοι χρήστες στράφηκαν εναντίον της Kim Kardashian, κατηγορώντας την 45χρονη τηλεπερσόνα ότι ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η κόρη της αντιλαμβάνεται την εικόνα και την εμφάνισή της.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αλλά αγγίζει ένα ευρύτερο ζήτημα που συχνά προκύπτει γύρω από τις διάσημες οικογένειες: την έκθεση των παιδιών στα social media και τα πρότυπα ομορφιάς που συνοδεύουν τη δημόσια εικόνα των γονιών τους.

Η Kim Kardashian έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια μια έντονα αναγνωρίσιμη εικόνα γύρω από τη μόδα, την ομορφιά και το μακιγιάζ, ενώ η οικογένεια Kardashian-Jenner αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες παγκοσμίως.

Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά της οικογένειας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η εμφάνιση και η δημόσια εικόνα αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος.

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