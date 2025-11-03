Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η είδηση του θανάτου της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλους μας. Ο τραγουδιστής, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα. Ο ίδιος έχει αποκτήσει δύο παιδιά από το γάμο του με τη Βρετανίδα σύζυγό του, Κίλι Σφακιανάκη, τα δίδυμα Αφροδίτη και Απόλλωνα, γεννημένα στις 3 Ιουνίου 1995. Τα παιδιά τους έχουν επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κόρη του Νότη Σφακιανάκη, Αφροδίτη

Η Αφροδίτη Σφακιανάκη σπούδασε στο εξωτερικό σχέδιο μόδας και ασχολήθηκε με τη διακόσμηση υποδημάτων. Παρότι μεγάλωσε ως κόρη ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της Ελλάδας, δεν επιδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα.

Τα καλοκαίρια εργαζόταν σε beach bar στην Ίο, ενώ παράλληλα είχε δική της μικρή επιχείρηση στη διακόσμηση υποδημάτων. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι χώρισε με το σύντροφό της ένα χρόνο μετά την πρόταση γάμου που είχε δεχθεί.

Παρά τις αρχικές προθέσεις του ζευγαριού να παντρευτεί, οι προτεραιότητές τους άλλαξαν και τελικά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, διατηρούν καλές σχέσεις, με τον πρώην σύντροφο της Αφροδίτης να συνεχίζει να έχει επαφές με την οικογένειά της.

Ο γιος του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας

Ο δίδυμος αδελφός της, Απόλλωνας Σφακιανάκης, επέλεξε να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά όχι ως τραγουδιστής. Σπούδασε στο εξωτερικό μουσική και δραστηριοποιείται ως ενορχηστρωτής και μουσικός παραγωγός.

Παράλληλα, έχει αναλάβει ρόλο υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων για τον πατέρα του, στηρίζοντάς τον στις επαγγελματικές επιλογές του. Παρά τη φήμη του Νότη Σφακιανάκη, τα παιδιά του έχουν καταφέρει να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία.

Με την επιστροφή του πατέρα τους στη μουσική σκηνή, άξιο απορίας παραμένει αν ο Απόλλωνας θα έχει ρόλο στην επανεμφάνισή του και αν η Αφροδίτη θα βρεθεί στις πρώτες σειρές για να τον στηρίξει.

