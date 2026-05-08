Ο Νότης Σφακιανάκης βιώνει δύσκολες ώρες, αφού πενθεί την απώλεια της αγαπημένης του αδερφής, Πολυάννας.

Η εκλιπούσα άφησε την τελευταία πνοή της τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της στην Κω, στο νησί όπου διέμενε μόνιμα.

Ο τραγουδιστής δεν θα ταξιδέψει στην Κω για να πει το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη του αδερφή, ωστόσο προκαλεί αίσθηση το στεφάνι που έστειλε.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» και τη Φαίη Φώτου, το στεφάνι έγραφε: «Στην αγαπημένη μου αδελφή, καλή ξεκούραση», με την υπογραφή «Νότης – Κίλι».

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι έφυγε από τη ζωή πριν από 6 μήνες, βυθίζοντας στο πένθος τον τραγουδιστή, που επιλέγει με αυτό τον τρόπο να κρατά ζωντανή τη μνήμη της.

