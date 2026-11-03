Μια ξεχωριστή αναφορά στον Νότη Σφακιανάκη έκανε η Πέγκυ Ζήνα με αφορμή τα γενέθλιά του.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο από την εποχή που οι δυο τους μοιράζονταν την ίδια σκηνή.

Στη φωτογραφία, οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται με τα μικρόφωνα στα χέρια, τραγουδώντας ο ένας απέναντι από τον άλλον.

Μια εικόνα που ξύπνησε αναμνήσεις από τις συνεργασίες τους στο νυχτερινό κέντρο Φωταέριο, τη σεζόν 2014-2015, και στο Fever, την περίοδο 2017-2018.

Το μήνυμα της Πέγκυς Ζήνα στον Νότη Σφακιανάκη

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια προσωπική ευχή, εκφράζοντας την αγάπη της προς τον συνάδελφό της.

«Χρόνια πολλά θείος μου με υγεία και φως στην ψυχή σου», έγραψε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας μια λιτή αλλά θερμή αφιέρωση για την ξεχωριστή ημέρα του.

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